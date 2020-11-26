Цены евробондов РФ слабо колеблются в ходе неактивных торгов в праздничный выходной день в США

Москва. 26 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций демонстрируют в четверг незначительную разнонаправленную динамику. В США биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, торги на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) также не проводятся. Это привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4,1 базисного пункта по отношению к закрытию 25 ноября и составила 116,1% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (увеличение на 0,1 базисного пункта к предыдущему торговому дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 0,1 пункта и составил 167 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году увеличились по отношению к среде на 6,1 базисного пункта - до 141,89% от номинала (доходность опустилась на 0,3 базисного пункта и составила 3,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 4 базисных пункта - до 136,97% от номинала (доходность увеличилась на 0,3 базисного пункта по сравнению с предыдущим торговым днем и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 8,5 базисного пункта - до 115,39% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году опустились в цене на 0,2 базисного пункта, до 109,96% от номинала (доходность не изменилась по отношению к предыдущему закрытию и составила 1,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился на 9,8 базисного пункта по сравнению с предыдущим закрытием и составил 135,96% от номинала (доходность поднялась на 0,4 пункта по сравнению со средой - до 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году опустился на 3,7 базисного пункта, до 113,52% от номинала (доходность увеличилась на 0,6 пункта - до 2,04% годовых).

"В четверг активность в сегменте еврооблигаций развивающихся стран крайне низкая в связи с выходным днем в США. С начала недели доходность российских 10-летних бумаг остается практически без изменений. Несмотря на в целом сохраняющийся оптимизм на глобальных рынках, рост котировок российских суверенных евробондов сдерживается узким кредитным спредом (примерно 140 базисных пунктов по 10-леткам к UST)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.