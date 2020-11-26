Потери рубля в четверг выглядят относительно умеренными на общем фоне валют EM - "Велес Капитал"

Потери рубля (-0,2%) в четверг выглядят относительно умеренными на общем фоне валют EM (развивающихся рынков), отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"Пара доллар/рубль после открытия снова попыталась закрепиться ниже 75,5 руб./$1 и даже продвинулась в сторону 75,3 руб./$1, обновив таким образом очередной минимум с 18 сентября. Однако вслед за укреплением USD на forex рубль в дальнейшем был вынужден отступить и ближе к вечеру опускался уже ниже 75,7 руб./$1. Дополнительным негативом для российской валюты служила коррекция цен на нефть и прохождение пика налоговых выплат на внутреннем рынке. Впрочем, даже с учетом этого потери рубля (-0,2%) к концу дня выглядели относительно умеренными на общем фоне валют EM", - отмечает аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко.

После того, как еще в утренние часы индекс доллара вновь скорректировался ниже уровня в 92 пункта, американская валюта отскочила вверх и к окончанию рабочего дня прибавляла порядка 0,15% к корзине шести основных мировых валют, констатирует эксперт.

Доллар перешел к укреплению и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. К концу дня в минусе к американской валюте торговались российский рубль, южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканское песо. Почти нейтральную динамику демонстрировал бразильский реал, а турецкая лира второй день подряд укреплялась, указывает Кравченко.