Текущий год выдался тяжелым для российского фондового рынка, так как экономика столкнулась с последствиями коронавируса, которые остаются актуальными до сих пор, говорится в аналитическом материале BCS Express. При этом снижение рынка и влияние COVID-19 не было однородным - часть компаний пострадала, а часть получила стимул к развитию и даже смогла улучшить финансовые показатели.

BCS Express оценил перспективы выплат дивидендов компаниями РФ по итогам 2020 года.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНИЗИТЬ ДИВИДЕНДЫ

Одной из наиболее пострадавших является нефтегазовая отрасль, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Из-за пандемии снизилась торговая и промышленная активность, спрос на нефть упал. В апреле даже наблюдались отрицательные цены на фьючерсы сорта WTI. При подобной конъюнктуре финансовые результаты российских нефтегазовых компаний ожидаемо ухудшились, а размер потенциальных дивидендов за 2020 г. снизился, отмечает Пучкарев.

"Так, по итогам текущего года выплаты могут снизить "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром нефть", "Башнефть". Потенциальный размер дивидендов также может сократить "Транснефть", так как из-за падения цен и соглашения в рамках ОПЕК+ объемы перевалки нефти снизились, как и прибыль транспортной компании", - указывает эксперт BCS Express.

Сокращения дивидендов можно ожидать, по его мнению, от "Газпрома". Компания не только столкнулась с негативным влиянием пандемии на цены на газ, но также пострадала от теплой зимы в начале 2020 г. Вероятно, что запланированный "Газпромом" рост коэффициента дивидендных выплат не сможет компенсировать ухудшение финансовых показателей.

Для "НОВАТЭКа" отмеченные факторы тоже актуальны, обращает внимание Пучкарев, однако итоговые дивиденды могут и не снизиться - компания недавно сообщила о том, что планирует рассмотреть увеличение нормы выплаты дивидендов.

Пандемия также негативно отразилась на энергетическом сегменте, причем как на генераторах, так и на распределительных компаниях, констатирует аналитик BCS Express. Снижение экономической активности привело к сокращению энергопотребления и к падению выручки и прибыли большинства представителей сектора.

"По итогам промежуточных финансовых результатов в 2020 г. наблюдается ухудшение показателей "Интер РАО", "ТГК-1", "Мосэнерго", "ФСК ЕЭС", "Россетей" и большинства МРСК. Дивидендные политики всех отмеченных компаний привязаны к чистой прибыли, поэтому вполне вероятно, что размер дивидендных выплат снизится", - пишет Пучкарев.

Отдельно аналитик отмечает акции "ОГК-2" и "префы" "Россети Ленэнерго". "По итогам 9 месяцев обе компании снизили чистую прибыль, однако их результаты выглядят лучше других представителей отрасли. Если в IV квартале не произойдет разовых списаний по обесценению активов, то можно ожидать, что дивиденды по этим бумагам будут близки к уровням 2020 г." - указывает эксперт.

Снижения дивидендов по итогам 2020 г. можно ожидать от "префов" "Мечела", обыкновенных и привилегированных акций "Нижнекамскнефтехима", полагает Пучкарев.

"В случае "Мечела" компания может завершить год с убытком или с минимальной прибылью на фоне слабой конъюнктуры на рынке коксующегося угля, а также из-за отрицательных курсовых разниц. Финансовые результаты "Нижнекамскнефтехима" пострадали из-за пандемии - за 9 месяцев убыток по РСБУ составил 2,3 млрд руб." - отмечает эксперт

Также, по его оценкам, однозначно не стоит ждать дивидендов за 2020 г. от "Аэрофлота" - авиаперевозчика можно назвать самой пострадавшей от коронавируса из наиболее крупных публичных российских компаний.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ДИВИДЕНДЫ

Одними из бенефициаров пандемии 2020 г. стали продуктовые ритейлеры - из-за карантинных ограничений люди стали меньше посещать кафе и рестораны и больше питаться дома, обращает внимание Пучкарев.

"По итогам 9 месяцев "Магнит" и X5 Retail увеличили чистую прибыль на 104% и 45% соответственно. Дивидендная политика "Магнита" не до конца понятна, но, исходя из сильных результатов 2020 г., логично ожидать увеличения выплат акционерам. А вот X5 Retail уже заявила о том, что дивиденды по итогам 2020 г. могут вырасти в 1,5 раза относительно прошлого года", - пишет аналитик BCS Express.

"Несмотря на то, что "Детский мир" не относится к продуктовому ритейлу, он также пережил пандемию без существенных потерь, - констатирует Пучкарев. - Чистая прибыль по РСБУ, выступающая дивидендной базой, за 9 месяцев осталась на уровне предыдущего года. IV квартал - традиционно наиболее сильный для компании, а карантинные меры к концу года ослабли. Поэтому есть все шансы, что прибыль "Детского мира" в IV квартале вырастет, что приведет к росту дивидендов".

Также, с точки зрения роста дивидендов, могут быть интересны акции "М.Видео", однако на текущий момент информации по новой дивидендной политике пока нет, отмечает аналитик.

"Ростелеком" и "МТС" прошли кризисный период без особых проблем, отмечает эксперт BCS Express. "Обе компании, помимо основного бизнеса, развивают сторонние направления: у "МТС" - это финтех, медиа и облачные услуги, у "Ростелекома" - облачные и цифровые сервисы. В условиях пандемии эти сегменты получили дополнительный стимул к росту, а снижение доходов от роуминга и розничных продаж было компенсировано ростом потребления интернет-трафика. Таким образом, сейчас нет никаких оснований ожидать, что компании могут снизить дивиденды за 2020 г., наоборот, есть вероятность, что размер выплат будет больше прошлогодних уровней", - указывает Пучкарев.

Неопределенность относительно последствий коронавируса для мировой экономики, а также снижение процентных ставок мировыми ЦБ привели к сильному росту цен на золото в 2020 г. , констатирует аналитик. "Полюс" и Polymetal по итогам III квартала и 9 месяцев вышли на рекордные уровни выручки и EBITDA. И хотя обе компании нельзя назвать дивидендными "фишками", ведь их дивдоходность исторически находится ниже среднерыночных значений, размер итоговых дивидендных выплат может значительно вырасти к уровню прошлого года", - полагает Пучкарев.

Ослабление рубля, произошедшее в 2020 году, позитивно сказывается на результатах российских экспортеров. От этого выигрывают отечественные сталевары, указывает эксперт: "ММК", "НЛМК", "Северсталь". "В I полугодии их результаты были под влиянием слабой конъюнктуры на рынке стали, однако во второй половине года ситуация существенно улучшилась. Из-за этого можно ожидать, что дивиденды этих компаний вырастут и на горизонте 12 месяцев будут выше или около 10% относительно текущих рыночных уровней", - пишет Пучкарев.

Также аналитик отмечает ГМК "Норникель". "Промежуточные дивиденды были небольшими из-за влияния на финансовые показатели аварии на ТЭЦ-3 - компания зарезервировала $2,1 млрд, что оказало давление на дивидендную базу. Однако по итогам 2020 г. "Норникель" может нарастить выплаты, так как цены на продуктовую корзину остаются высокими в свете девальвации рубля. Инициативы крупнейшего акционера Владимира Потанина о сокращении дивидендов могут быть не поддержаны "РУСАЛ", которому нужны дивиденды "Норникеля" для обслуживания долговой нагрузки", - отмечает эксперт BCS Express.

Комфортно прошли период пандемии "ФосАгро" и "Акрон", констатирует Пучкарев. Обе компании формируют большую часть выручки в валюте, поэтому ослабление рубля в 2020 г. позитивно отразилось на их финансовых результатах. Кроме того, отмечает он, спрос на удобрения в I полугодии оставался стабильным, несмотря на распространение COVID-19.

Есть две компании в секторе, отмечает аналитик, которые с высокой вероятностью могут увеличить дивиденды за 2020 г. - "Русгидро" и "МРСК Центра и Приволжья".

"Русгидро" собирается сильно снизить объем ежегодных списаний по обесценению активов, построенных на Дальнем Востоке. Эта статья в последние годы "съедала" значительную часть прибыли и занижала дивидендную базу. В 2021 г. компания планирует увеличить размер выплат в 1,5 раза относительно прошлого года, - отмечает Пучкарев. - В случае "МРСК Центра и Приволжья" можно ожидать рост выплат из-за эффекта низкой базы. В 2019 г. компания получила разовый убыток из-за создания резерва под обесценение дебиторской задолженности, что привело к снижению чистой прибыли. В связи с этим в 2020 г., несмотря на ухудшение операционных и финансовых метрик из-за COVID-19, размер дивидендов может вырасти в годовом сопоставлении".

Сильного роста дивидендов за 2020 г., по мнению Пучкарева, можно ожидать от привилегированных акций "Сургутнефтегаза". "Дивидендная доходность "префов" может стать самой высокой среди наиболее ликвидных акций российского рынка из-за крупной прибыли от курсовых разниц. "Сургутнефтегаз" держит значительные запасы "кэша" в валюте. На фоне девальвации рубля эти средства положительно переоценились, что привело к сильному росту прибыли. По предварительным оценкам, дивидендная доходность может превысить 15%", - пишет эксперт BCS Express.

"Московская биржа" благодаря росту волатильности на фоне COVID-19 и продолжающемуся притоку частных инвесторов на фондовый рынок также может нарастить дивидендные выплаты по итогам года, считает аналитик. "За 9 месяцев чистая прибыль торговой площадки выросла на 27%. Более того, продолжается выход частных инвесторов на биржу, поэтому ожидаем, что и в будущем дивиденды могут продолжить рост", - пишет он.

"В последние годы АФК "Система" платит символические 0,13 руб. на акцию, а дивидендная доходность не превышает 1,5%. По итогам 2020 г. ситуация может измениться, так как компания снизила долговую нагрузку до комфортной, а также провела успешное IPO Ozon и вышла из капитала "Детского мира". В конце июня 2020 г. контролирующий акционер Владимир Евтушенков заявлял, что финансовая корпорация планирует значительно увеличить дивиденды", - отмечает Пучкарев.

"В дивидендном кейсе "Группы ЛСР" ожидания роста дивидендов связаны с эффектом низкой базы. По итогам 2019 г. компания выплатила 30 руб. на акцию против 78 руб., которые выплачивались до этого ежегодно на протяжении 6 лет. Тогда решение о дивидендах принималось в условиях крайне высокой неопределенности из-за коронавируса. Сейчас, когда на горизонте замаячило повсеместное распространение вакцины, а строительная отрасль прошла коронакризис безболезненно, есть основания полагать, что компания вернется к выплате 78 руб. на акцию по итогам 2020 г." - указывает эксперт.

Банковский сектор пострадал от пандемии из-за необходимости досоздать резервы по кредитам, отмечает Пучкарев.

"В частности, банк ВТБ пришлось снизить коэффициент дивидендных выплат с планировавшихся 50% до 15% чистой прибыли по МСФО. По итогам 9 месяцев 2020 г. банк сократил чистую прибыль на 54%. Из-за этого банк ВТБ заявил о снижении прогноза по чистой прибыли на 2020 г. почти в 3 раза, до 70-75 млрд руб. Тем не менее, относительно 15% от чистой прибыли, выплаченной банком по итогам 2019 г., дивиденды за 2020 г. при росте payout ratio до 50% могут вырасти почти в 3 раза", - указывает аналитик.

По словам Германа Грефа, Сбербанк также не достигнет планов по прибыли на уровне 1 трлн руб. в 2020 г. из-за пандемии. Однако из-за высокого качества кредитного портфеля вероятно, что дивиденды Сбербанка в 2021 г. будут близки к уровню 2020 г., отмечает эксперт BCS Express.

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