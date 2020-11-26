"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевым ориентиром 1,09 руб. за штуку на сентябрь 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчет "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев отразил высокую динамику операционных и финансовых показателей, - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых. - Всего за 9 мес. компания заработала 60,6 млрд руб. прибыли акционеров, что на 62% выше результата прошлого года. Главными драйверами роста стали двузначные темпы роста выработки (+14% г/г за 9 мес., и в частности +17% г/г по ГЭС), ввод в эксплуатацию объекта ДПМ Зарамагская ГЭС-1, а также отражение финансового дохода из-за уменьшения форвардного обязательства вследствие повышения капитализации компании с начала этого года".

Менеджмент уже озвучил прогноз по списаниям по основным активам в этом году, около 20 млрд руб. в сравнении с 53,5 млрд руб. по итогам 2019 года, а также дал ориентиры по дивидендам за текущий год - не менее 25 млрд руб.

Прибыль, по оценкам Малых, может достичь рекордных уровней в этом году и превысить 50 млрд руб. При этом позитивные ожидания по прибыли и дивидендам 2020П, на взгляд эксперта, еще не учтены в ценах.

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