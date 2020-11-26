Акции McDonald's привлекательны с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов - Sberbank CIB

McDonald's Corp. - одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов, говорится в комментарии Sberbank CIB.

Компания 45 лет подряд повышает дивидендные выплаты и через пять лет может войти в список 29 американских компаний, которые повышают дивиденды более 50 лет подряд. McDonald's выплачивает дивиденды ежеквартально, а годовая дивидендная доходность составляет 2,3%, отмечают аналитики инвестбанка.

Также эксперты подчеркивают, что McDonald's - самый дорогостоящий в мире бренд среди сетей ресторанов быстрого питания. Доля McDonald's на мировом рынке фастфуда превышает 20%, а количество ресторанов в более 100 странах мира составляет около 39 тыс.

"Компания делает ставку на лояльность. До конца 2021 года McDonald's запустит приложение MyMcDonald's с программой лояльности и индивидуальными предложениями в шести странах (в России программа лояльности с кэшбэком работает уже с августа в приложении McDonald's). Также сеть ресторанов быстрого питания планирует привлечь вегетарианцев. McDonald's расширит свое меню бургерами с растительным "мясом" McPlant и испытает их на нескольких рынках в 2021 году", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

McDonald's представила стратегию развития до 2022 года. На фоне роста спроса на доставку еды McDonald's будет открывать фабрики-кухни, ориентированные только на доставку, и развивать сегмент "МакАвто". Также компания обновит дизайн упаковок для своих продуктов.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают справедливую стоимость McDonald's на уровне 18,1 тыс. руб. за акцию (по курсу 25 ноября), что предполагает потенциал роста на 9% в ближайшие 12 месяцев. С 24 августа акции компании начали торговаться на Московской бирже.

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