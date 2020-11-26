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26 ноября 2020 года 16:02
Акции авиакомпаний США и сектора развлечений имеют высокий потенциал роста - Сбер Управление Активами
Акции авиакомпаний США и сектора развлечений имеют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, считает портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Максим Кондратьев. "В краткосрочном периоде волатильность на рынках может сохраниться, но на долгосрочном горизонте интересными, на наш взгляд, будут компании Southwest Airlines Co. и Delta Air Lines на фоне быстрого восстановления внутренних авиаперевозок в США", - указывает Кондратьев. Также, по его мнению, стоит обратить внимание на Walt Disney Co., значительную долю доходов которой обеспечивают парки развлечений. Среди компаний повседневного спроса заметное восстановление должны показать сети кинотеатров, к примеру, Cinemark Holdings, и казино (MGM, Las Vegas Sands и Wynn Resorts). Эксперт отмечает, что восстановление потребления будет зависеть не только от наличия вакцин от COVID-19, но и сроков вакцинации в объёме, достаточном для снятия ограничений. "Мы предполагаем, что основная доля восстановления придется на второй квартал 2021 года, при этом некоторый рост рынок акций заложил в котировках уже сейчас", - пишет Кондратьев. При этом эксперт обращает внимание, что наибольшие риски по-прежнему присущи сегменту круизных путешествий, в частности, Carnival Corp. и Royal Caribbean Cruises. Они практически полностью прекратили свою деятельность, и сроки её возобновления не ясны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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