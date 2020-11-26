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26 ноября 2020 года 14:41
Уровень 75,5 руб./$1 привлекателен для покупки валюты - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики Банка "Санкт-Петербург" не ждут снижения курса доллара существенно ниже 75,5 руб./$1 и считают этот уровень привлекательным для покупки валюты, отмечается в комментарии банка. "Рубль в последние дни движется в тандеме с другими валютами развивающихся стран. Нефть, выросшая в ожидании продления сделки ОПЕК+ и публикации данных о снижении запасов в США, оказала поддержку российской валюте, но в целом этот эффект уже исчерпан. В среднесрочной перспективе рост цен на нефть нивелируется операциями Минфина на валютном рынке. Также на фоне пониженной активности рубль поддерживает пик налогового периода, но мы не ждем снижения курса доллара существенно ниже 75,5 руб./$ и считаем этот уровень привлекательным для покупки валюты", -пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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