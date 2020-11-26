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26 ноября 2020 года 13:16

Индекс S&P500 обладает потенциалом для обновления максимумов - BCS Express

Индекс S&P500 обладает потенциалом для обновления максимумов, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. По итогам торгов 25 ноября индекс S&P 500 снизился на 0,16% к концу сессии, остановившись на отметке 3629,68, констатирует эксперт.

Отсутствие распродаж перед выходным днем в США, по мнению Галактионова, указывает на оптимистичный настрой участников рынка. Это позволяет отдавать предпочтение позитивным сценариям при планировании краткосрочных позиций.

По мнению аналитика инвесткомпании, на среднесрочном горизонте взгляд на инструмент умеренно позитивный. Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере фиксации выше 3640 п. ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 п.

"Котировки индекса S&P 500 консолидируются вблизи максимальных уровней. На часовом графике хорошо виден восходящий треугольник, формирующийся после плюсового гэпа 9 ноября. Граница треугольника на отметке 3640 п. может быть пробита при появлении нового позитивного драйвера. В противном случае, слишком долгая консолидация в боковике может привести к тому, что спекулянты начнут нервничать и сокращать длинные позиции, оказывая давление на котировки и провоцируя коррекцию", - делится выводами теханализа Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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