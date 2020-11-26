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26 ноября 2020 года 12:37
Российский рынок акций сохраняет высокую дивидендную привлекательность - ITI Capital
Российский рынок акций на фоне массовых сокращений и ограничений дивидендных выплат по всему миру, помимо фундаментальной недооцененности, сохраняет и высокую дивидендную привлекательность, говорится в обзоре ITI Capital. Как подчеркивают аналитики инвесткомпании, в отличие от 2019 г., российский фондовый рынок является одним из самых перепроданных, с потенциалом роста 7-10% до конца года, по РТС - до 1415 п. и по индексу Мосбиржи - до 3 300 п. Объем промежуточных дивидендных выплат за 9М20 может превысить 350 млрд руб., или $4,8 млрд, полагают эксперты. Основные выплаты запланированы на январь с датой закрытие реестра преимущественно в последнюю неделю декабря. Средняя дивидендная доходность составит 4%. Основная доля, или 76% выплат, приходится на экспортный сектор, в основном металлургический и горнодобывающий. "Среди наиболее привлекательных дивидендных историй с датами отсечки в декабре традиционно можно выделить акции металлургического и добывающего секторов (НЛМК, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", "Трубная металлургическая компания" , "ФосАгро", "Норильский никель"), к которым добавились акции ретейла. Средняя же доходность составит 4%. Отдельно, по итогам 2020 г., можно ожидать позитивных сюрпризов от "Русгидро" (8%) и "Совкомфлота" (7%)", - отмечают аналитики ITI Capital. Если учитывать все выплаты, которые получили и получат держатели акций в этом году (согласно закрытию реестра) как промежуточные за 2019 г., годовые и промежуточные 2020 г., то, по мнению экспертов, получается рекордный суммарный объем, 3,5 трлн руб. ($50 млрд), при 3,15 трлн руб. отложенных годовых, промежуточных выплат за 2019 г, включая поздние выплаты Сбербанка и "Транснефти". Аналитики ITI Capital в рамках промежуточных выплат за 2020 г. ожидают существенные продажи валюты, которые, по их оценкам, могут достичь $1,2 млрд для выплат дивидендов в рублях, как это обычно происходит при налоговых выплатах и выплатах по дивидендам. В то же время ожидается покупка валюты в рамках конвертации рублей в доллары для выплаты иностранным фондам и в целом для держателей расписок - объем может составить $0,8 млрд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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