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26 ноября 2020 года 11:45

Рынок акций РФ обновил пик с января по индексу Мосбиржи и начал корректироваться, лидируют Ozon и Система

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг обновил максимум с января по индексу Мосбиржи, после чего начал корректироваться вместе с нефтью; в лидерах отката выступают ранее перегретые акции АФК "Система" и АДР Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3133,13 пункта (-0,04%, в начале торгов индекс поднимался к 3150 пунктам), индекс РТС - 1308,08 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,9%.

Доллар стоит 75,46 рубля (-0,1 рубля), золото - $1813,8 за унцию (+0,5%).

Подешевели АДР Ozon (-2,9%), акции АФК "Система" (-2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Московской биржи" (+1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,9%) на фоне выхода отчета по МСФО: чистая прибыль в III квартале выросла на 35,5% (до 2,8 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла на 15% (до 6,3 млрд рублей). Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале текущего года на 25% (до 2,5 млрд рублей), за 9 месяцев - на 10,9% (до 6,1 млрд рублей).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в то время как динамика мировых цен на энергоносители остается благоприятной для российского рынка акций, выходной в США (День благодарения) подразумевает возможность сокращения активности на рынках в целом. К негативным факторам можно отнести сообщения о продлении ограничительных мер в Германии и о повышении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара вблизи отметки 75,5 руб./$1.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, вышедший накануне блок статистики по США оказался настораживающим, заставив опасаться некоторого ослабления потребительской активности в стране (доходы американцев в октябре сократились на 0,7% м/м, а число первичных заявок на пособия по безработице выросло вторую неделю подряд). Все это побудило инвесторов частично зафиксировать прибыль перед праздничным днем по наиболее активно выросшим сегментам фондового рынка, сохранив спрос на акции hi-tech.

Впрочем, спрос на активы развивающихся рынков сохраняется, поддержанный слабеющим долларом и дорогой нефтью, а также уверенностью в устойчивости мировой экономики. Индекс МосБиржи в четверг на инерционном росте поднимался к зоне сопротивления 3150-3160 пунктов, однако ввиду невысокой торговой активности по итогам дня может не удержать позиции, считает аналитик.

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, прогресс в разработке вакцины от COVID-19, политическая стабильность в США и ожидания поддержки баланса на рынке нефти со стороны ОПЕК+ способствовали росту нефтяных котировок.

Дополнительным драйвером на этой неделе стала возросшая напряженность в Персидском заливе из-за ряда атак со стороны хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Диверсии в Персидском заливе, нацеленные на объекты нефтегазовой промышленности, создают риски перебоев с поставками и обычно способствуют краткосрочному росту нефти, считает эксперт.

В США в среду торги завершились без единой динамики индексов (индикаторы изменились на 0,2-0,6%) после публикации статданных, ранее поддержку рынку оказывали новости о вакцине от коронавируса и растущая определенность в отношении политической ситуации в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале 2020 года вырос на 33,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с первоначальной оценкой. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса за ноябрь составляло 77 пунктов, и эксперты не ожидали его пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали снижение до 76,8 пункта.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Оптимизм на фондовых рынках в начале текущей недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 МСК четверга 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

На нефтяном рынке наметилась коррекция после обновления максимумов с марта; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $48,31 за баррель (-0,6% и +1,6% в среду), январская цена WTI - $45,38 за баррель (-0,7% и +1,8% накануне).

Подъему рынка способствовало ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей при прогнозах роста на 0,1-0,225 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+11,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,9%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+5,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%).

Подешевели ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,88 млрд рублей (из них 4,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,67 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,47 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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