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26 ноября 2020 года 10:58

Вероятно продолжение консолидации на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации на рынке ОФЗ в четверг на фоне сохраняющегося инфляционного давления, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынка Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Спрос на аукционе в среду на новый 8-летний выпуск ОФЗ 26232 оказался слабым, констатирует эксперт - 23 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявок на 18 млрд руб. без премии. Уровень спроса инвесторов на аукционе является индикатором сохранения невысокого интереса к рынку ОФЗ как локальных участников, так и нерезидентов на фоне сохраняющегося инфляционного давления, отмечает Грицкевич в комментарии банка.

Недельная инфляция на 23 ноября осталась на уровне 0,2%, в годовом выражении - 4,32%.

Кривая ОФЗ продолжает консолидироваться - в среду доходность 10-летних ОФЗ прибавила 1 б.п. (5,81% годовых), 5-летних - 2 б.п. (5,19% годовых).

"Позитивным фактором для рынка в среду явилось заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной относительно сохранения мягкой монетарной политики в 2021 г. и, возможно, даже дольше. На наш взгляд, формирование на рынке данных ожиданий позволит несколько повысить интерес инвесторов к ОФЗ. Вместе с тем, уровень доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,5%-6,0% годовых по-прежнему считаем справедливым", - пишет Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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