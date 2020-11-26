Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта накануне снизилась к доллару и евро в ходе коррекции перед Днем благодарения в США, - отмечает Тузов. - Также на курс рубля оказывает давление снижение спроса на рублевую ликвидность у компаний-экспортеров в связи с завершением налогового периода. Во внешней повестке фактором давления выступает информация о возможных санкциях со стороны США к российским компаниям авиационной отрасли".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,61% и составила 48,15 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,67% и составила 45,21 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ капитала".

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