Идея дня: снизить риски по портфелям в преддверии заседания ФРС - ВТБ Мои инвестиции

Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" рекомендуют инвесторам снизить риски по портфелям в преддверии заседания ФРС 16 декабря, говорится в комментарии инвестбанка.

Недавнее "ралли" на рынке акций и ожидания инвестбанков в отношении вероятной новой политики Федрезерва, по мнению экспертов, говорят о том, что инвесторы начали закладывать в цену ожидание нового смягчения политики на заседании ФРС 16 декабря.

"Наиболее вероятным является переход к покупке долгосрочных облигаций, чтобы предотвратить рост долгосрочных ставок при восстановлении экономики и росте инфляции. Дальнейшее снижение доходности на дальнем конце кривой ещё больше подтолкнет инвесторов к покупке корпоративных облигаций, акций и недвижимости. Это также повысит инфляционные ожидания и в итоге уровень инфляции", - полагают аналитики инвестбанка.

Акции в последнее время росли вместе с ростом инфляционных ожиданий. Если комментарий ФРС 16 декабря будет расплывчатым или восприниматься как слишком слабый, чтобы оказать влияние на доходность гособлигаций, это, скорее всего, приведет к синхронному снижению инфляционных ожиданий и фондового рынка, полагают специалисты "ВТБ Мои инвестиции".

"Мы не знаем, что предпримет ФРС. Мы знаем лишь, что это заседание, вероятно, станет ключевым событием для рынка в декабре. Следует снизить риски по портфелю к этому событию", - заключают аналитики инвестбанка.

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