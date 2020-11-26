Котировки Brent, скорее всего, останутся в четверг в диапазоне $48-49/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в четверг в диапазоне $48-49 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Значительных изменений на рынке нефти в четверг не ожидается. Как считают аналитики Sberbank CIB, котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в текущем диапазоне $48-49 за баррель. Их дальнейший рост может быть ограничен, если после публикации слабого индекса потребительского доверия в Германии доллар перестанет отступать. Негативным фактором является недовольство Ирана условиями сделки с ОПЕК+.

Рубль в среду протестировал отметку 75,35 руб./$1, но дальше укрепиться не смог. В четверг ожидается публикация протокола октябрьского заседания ЕЦБ, где могли обсуждаться меры, которые регулятор предложит в декабре для поддержки экономики. Рубль может немного укрепиться, до 75,3 руб./$1, если рынки оптимистично воспримут новые стимулы ЕЦБ, но торги будут проходить спокойно, так как в США выходной, указывают эксперты Sberbank CIB.

Согласно последним данным, инфляция в РФ не замедляется, поэтому не исключено, что ЦБ РФ в декабре воздержится от снижения ставки, отмечают аналитики Sberbank CIB. В связи с этим часть инвесторов может сократить позиции в рублевых облигациях, поэтому в четверг их доходность, вероятно, вырастет на 1-2 б.п., предполагают эксперты.

Также аналитики Sberbank CIB полагают, что на сложившемся фоне российский рынок акций в четверг вновь умеренно вырастет.

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