Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут банк "Санкт-Петербург", ЕЦБ и выходной день в США:

- Банк "Санкт-Петербург" представит результаты за 3К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию;

- ЕЦБ опубликует протокол октябрьского заседания;

- В США отмечают День благодарения.

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