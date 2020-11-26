26 ноября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: растущая нефть поддержит рынок акций РФ в четверг
По мнению экспетов, в начале торгов четверга рынок акций продолжит расти, опираясь на дорожающую нефть. Позднее он, скорее всего, перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в среду смог продемонстрировать уверенный рост - индекс прибавил 1,2%, преодолев 3100 пунктов, ведомый "фишками" нефтегазового и финансового сектора при точечном спросе на ликвидные бумаги в других секторах. Учитывая сохранение роста нефтяных котировок, в четверг ждем сохранения инерционного роста рынка: индекс Мосбиржи в течение торгов попробует продвинуться чуть выше и протестировать зону 3150-3160 пунктов, однако ввиду невысокой торговой активности по итогам дня может не суметь в ней удержаться. Из внутренних корпоративных событий выделим отчетность Русгидро по МСФО за 9 мес. ".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3140-3150 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3130, 3120 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3180 п.
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рост на фондовом рынке продолжается. Несмотря на слабую макростатистику и боковую динамику на внешних фондовых площадках, большинство российских акций дорожают. Поводом для этого выступает повышение цены на нефть, достигшей максимума за девять месяцев. В четверг ожидаем смешанную динамику. Рынок в США закрыт, поэтому торги на отечественных площадках будут характеризоваться пониженной активностью. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3110-3150 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы Азии преимущественно растут на ожиданиях массовой вакцинации в мире. Дорожают промышленные металлы и нефть. Индекс доллара в небольшом минусе, но уже ниже 92,0 пунктов, что рассматривалось рынком в качестве сильной линии поддержки. Соответственно, ожидания дальнейшей слабости доллара усиливаются и поддерживают покупки сырьевых контрактов и прочих рискованных активов. От российского рынка ждём осторожного роста в начале дня. Активность будет значительно ниже, чем накануне, а по этой причине могут состояться неожиданные движения внутри сессии. Из корпоративных событий дня отметим отчётность "Русгидро", а также последний день торговли бумаг "Селигдар" с дивидендами 2,55 рублей на акцию".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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