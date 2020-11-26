Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не покажут выраженной динамики

Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг не покажут ярко выраженной динамики на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и выходного дня в США, где празднуется День благодарения, полагают эксперты.

В США в среду торги акциями завершились без единой динамики индексов (индикаторы изменились на 0,2-0,6%) после публикации статданных, ранее поддержку рынку оказывали новости о вакцине от коронавируса и растущая определенность в отношении политической ситуации в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале 2020 года вырос на 33,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с первоначальной оценкой. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Тем временем доходы населения США в октябре снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали изменения доходов и прогнозировали повышение расходов на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с августа. Предварительное значение индекса за ноябрь составляло 77 пунктов, и эксперты не ожидали его пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали снижение до 76,8 пункта.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Оптимизм на фондовых рынках в начале текущей недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 МСК четверга 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

Нефть утром в четверг продолжает дорожать, обновляя максимумы с марта. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $48,76 за баррель (+0,3% и +1,6% в среду), январская цена WTI - $45,81 за баррель (+0,2% и +1,8% накануне).

Подъему рынка способствует ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 0,1-0,225 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду увеличилась почти на треть по сравнению с предыдущим днем, но осталась на средних уровнях - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,511 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,461 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не показали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 ноября снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,01%, составив 714,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ТрансКонтейнер-ПБО-01" (MOEX: TRCN) (-0,61%), "ЕвроХим МХК-001P-08" (-0,56%) и "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,54%), а в лидерах роста - облигации "ЕвроХим МХК-001P-03" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-17-боб" (+0,26%) и "ЕвроХим МХК-001P-06" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей. Ставка 1-го купона составляет 5,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

АО "Почта России" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,6% годовых. Техразмещение запланировано на 25 ноября.

МСП банк планирует в декабре собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 5,5 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий 003Р-01 и 003Р-02 объемом по 400 млрд рублей каждая на уровне 4,35% годовых. Ставка 2-го купона будет рассчитываться по формуле и станет равна сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона и 0,1%, но не менее 0,01% годовых. Купоны полугодовые, объявлена оферта через один год. Техразмещение предварительно запланировано на 26 ноября.

Также "Роснефть" установила ставку 7-го купона двух выпусков 10-летних бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 600 млрд рублей на уровне 4,35%. Объем каждого из выпусков равен 300 млрд рублей, купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых, ставка 2-6-го купонов привязана к ключевой ставке ЦБ + 0,1 п.п., ставки 7-8 купонов рассчитываются по этой же формуле. По обоим выпускам 7 декабря запланирована оферта.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 5,75% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

ООО "Рольф" выставило оферты по двум выпускам облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение пройдет с 10:00 МСК 7 декабря до 18:00 МСК 14 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-01 - до 3 млн штук, серии 001Р-02 - до 4,5 млн штук. Цена приобретения будет установлена после истечения периода предъявления на основании анализа сообщений о принятии предложения о приобретении облигаций, но не может быть более 104,10% от номинала для серии 001Р-01 и не более 102% от номинала для серии 001Р-02. Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 3 года и объемом 3 млрд рублей были размещены в марте 2019 года по ставке до погашения 10,45% годовых. Двухлетние бонды серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей размещены в феврале текущего года по ставке квартального купона до погашения в размере 9% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 по цене номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 7 декабря 2020 года до 17:30 МСК 11 декабря, дата приобретения - 14 декабря. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 1 млн 489 тыс. 24 штуки, серии 002Р-02 - до 577 тыс. 644 штук. ПАО "Трансфин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Таким образом, размер ставки 1-го купона составил 7,4% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.