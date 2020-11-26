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26 ноября 2020 года 09:35

Цена Brent поднялась до $48,89 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой после роста накануне, трейдеры оценивали свежую порцию статистических данных.

Поддержку рынку днем ранее оказали новости, касающиеся вакцины от коронавируса, и растущая определенность в отношении политической ситуации в США.

По мнению главного рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло, дальнейший рост индексов может быть ограничен.

"Многие позитивные новости касательно экономики и вируса, которые будут появляться в дальнейшем, уже учтены, - сказал эксперт, которого цитирует CNBC. - Рынок может продолжить расти, но не слишком сильно".

Опубликованные в среду статистические данные указали на неожиданное увеличение числа заявок на получение пособия по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 748 тыс., а не 742 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного прежде уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Таким образом, Минторг не изменил предварительную оценку увеличения ВВП. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Тем временем доходы населения США в октябре снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,5%.

Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали изменения доходов и прогнозировали повышение расходов на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с августа.

Предварительное значение индекса за ноябрь составляло 77 пунктов, и эксперты не ожидали его пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали снижение до 76,8 пункта.

Продажи новых домов в США в октябре неожиданно снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 999 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 1,002 млн домов - это максимальное значение с 2006 года. Ранее был озвучен показатель в 959 тыс. То есть продажи выросли на 0,1%, а не упали на 3,5%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения продаж новостроек в октябре на 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций HP Inc. (SPB: HPQ) выросли на 2,3%. Компания в четвертом финансовом квартале зафиксировала рекордные продажи персональных компьютеров благодаря скачку потребительского спроса.

Бумаги Deere & Co. (SPB: DE) подешевели на 1,94%, хотя крупнейший в мире производитель сельхозоборудования отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом квартале финансового года и дал оптимистичный прогноз.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) выросли на 0,5%. Американский концерн предупредил сотрудников о планирующихся новых сокращениях в подразделении по производству авиационных двигателей из-за влияния пандемии на гражданскую авиацию, пишет The Wall Street Journal.

Цена бумаг Dell Technologies Inc. уменьшилась на 1,4%, несмотря на то, что компания в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль почти на 60% благодаря сильному спросу на персональные компьютеры из-за перехода на удаленную работу и учебу, вызванному пандемией COVID-19.

Акции Gap Inc. (SPB: GPS) упали на 19,6%. Американский ритейлер одежды отчитался о неизменном показателе выручки в годовом выражении в третьем финансовом квартале и предупредил, что выручка в четвертом финквартале также будет неизменной или слегка превысит показатель за аналогичный период годом ранее.

Бумаги Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) снизились на 5,4%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами ведет переговоры о покупке разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Цена акций Slack взлетела на 37,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 173,77 пункта (0,58%) и составил 29872,47 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 5,76 пункта (0,16%) - до 3629,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 57,62 пункта (0,48%) и составил 12094,40 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг.

Между тем инвесторы соблюдают осторожность на фоне паузы в ралли американского фондового рынка.

"Осторожное настроение, наблюдавшееся на рынке США, просочилось и в Азию в четверг, недавняя эйфория к середине недели начала сходить на нет", - отмечает старший рыночный стратег IG в Сингапуре Цзинъи Пань.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой после роста накануне, трейдеры оценивали свежую порцию статистических данных. Рынок США будет закрыт в четверг по случаю Дня благодарения.

Оптимизм на фондовых рынках в начале текущей недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 МСК четверга 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги NEXON Co. Ltd., которые подорожали на 5,5%. Акции Olympus Corp. прибавили в цене 4,9%, Z Holdings Corp. - 4,8%.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снизилась на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%, тогда как инвестиционно-технологической SoftBank Group - выросла на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,06%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают бумаги нефтяной компании China Petroleum & Chemical Corp. (+3%), а также интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+1,9%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. растет на 1,1%, в то же время как бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов вырос на 0,75%.

Банк Кореи (южнокорейский ЦБ) в четверг сохранил процентную ставку на рекордном минимуме 0,5%, как и ожидали эксперты, на фоне продолжительных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Руководство банка слегка улучшило прогноз ВВП в 2020 году - до снижения на 1,1% против ранее ожидавшихся 1,3%. Прогноз роста экономики в 2021 году был пересмотрен до 3% с 2,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,65%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 в четверг опустился на 0,7%, продемонстрировав снижение впервые за четыре сессии.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,6% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть, обновившие максимумы с марта по итогам торгов в среду, продолжают расти в четверг.

Подъему рынка способствует ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $48,89 за баррель, что на $0,28 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,75 (1,6%) - до $48,61 за баррель, максимума с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,92 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,8 (1,8%) - до $45,71 за баррель, что также является максимумом с 5 марта.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

"Рынок действительно хорошо вырос за последние дни. Мы не видели столь существенного подъема с весны, когда цена нефти начала расти после падения до отрицательного значения, - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНалли. - Очевидно, что настрой рынка серьезно изменился. В любой момент ралли может приостановиться, однако есть ощущение, что баланс спроса и предложения движется в верном направлении".

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Индекс доллара ICE теряет 0,1% в четверг. Накануне его значение опустилось на 0,2%, до 91,99 пункта, вплотную приблизившись к минимальному за два года уровню, зафиксированному в сентябре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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