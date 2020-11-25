Цены евробондов РФ мало меняются в ходе неактивных торгов перед праздничным выходным днем в США

Москва. 25 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций демонстрируют в среду слабую разнонаправленную динамику. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также торгуются лишь с небольшими изменениями и при отсутствии единой динамики перед выходным днем в четверг, когда в стране будет отмечаться День благодарения.

Это в итоге, как и в начале недели, привело к преимущественному сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 24 ноября и составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (снижение на 1,4 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК уменьшилась на 1,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,83% от номинала (доходность поднялась на 0,6 пункта и составила 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта и составил 167,7 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году увеличились по отношению ко вторнику на 13,4 базисного пункта - до 141,97% от номинала (доходность опустилась на 0,7 базисного пункта и составила 3,25% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 2,2 базисного пункта - до 136,97% от номинала (доходность не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2,2 базисного пункта - до 115,47% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 0,8 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 0,2 базисного пункта, до 109,96% от номинала (доходность не изменилась по отношению к предыдущему закрытию и составила 1,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году уменьшился в цене на 7,9 базисного пункта по сравнению с предыдущим закрытием и составил 135,99% от номинала (доходность поднялась на 0,4 пункта по сравнению со вторником и составила 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5,9 базисного пункта, до 113,62% от номинала (доходность снизилась на 1,1 пункта - до 2,02% годовых).

"Государственные еврооблигации России в ходе торгов среды по преимуществу рисуют еле заметный прирост. В преддверье завтрашнего Дня благодарения в США активность торгов слабая. Во-первых, рынок за последнее время уже хорошо отрос (индекс MSCI за ноябрь показал прирост на 13%) и поэтому требует некоторой консолидации, во-вторых, позднее в среду будут опубликованы "минутки" с последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на готовность членов регулятора расширить программу количественного смягчения на заседании 16 декабря. Тем не менее, скорее всего, и "минутки" останутся незамеченными рынком, так как вероятность наличия в них сюрприза невелика", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.