Рынок акций РФ вырос вместе с нефтью во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и Ozon, упала "Система"

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем вслед за нефтью, подогретой статистикой о сокращении запасов в США, несмотря на наметившуюся коррекцию на фондовых площадках Европы и Штатов; индексы МосБиржи и РТС закрепились выше рубежей 3100 и 1300 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3134,52 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1301,83 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар вырос до 75,85 рубля (+0,37 рубля), золото - до $1809,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon на фоне повышенного спроса инвесторов после прошедшего IPO выросли на "Мосбирже" до 3030 рублей (+7,5%), что на 33,3% выше цены размещения ($30 за расписку).

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын в ходе телефонной конференции для аналитиков и инвесторов в среду сообщил, что инвестпрограмма НК в 2020 году составит порядка 460-480 млрд рублей без учета проекта "Западная Курна-2".

В аутсайдерах оказались акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5%), где игроки фиксировали прибыль после ралли. Также подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, оптимизм на рынках поддерживается новостями о разработке вакцин от коронавируса и о том, что управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Последнее означает окончание политической неопределенности в США, продолжавшейся по ходу президентской гонки.

Рынок акций РФ оптимистично воспринял размещение акций "Озона" - на российское фондовое пространство вышел уникальный с точки зрения конкуренции эмитент, ранее компании в сфере электронной коммерции не были представлены на бирже, отмечает аналитик.

Настроения на мировых рынках в среду смешанные. Позитивное влияние на рынки оказали новости о росте американского индекса Dow Jones выше 30 тыс. пунктов, а также ожидания скорой разработки вакцины против COVID-19, но рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира ограничивает оптимизм инвесторов. Негативом стали новости из материкового Китая о том, что уже три госкомпании пропустили платежи по бондам, что указывает на усиление проблем на облигационном рынке страны, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, самый ощутимый рост в среду продемонстрировали секторы финансов и нефти, просели телекоммуникации и потребительский сектор. В какой-то степени можно говорить о ротации, но секторы финансов и нефтегазовый уже кажутся перегретыми. Тем не менее, прямых поводов для коррекции пока нет и рынок еще способен подняться до зоны 3150-3200 пунктов по индексу МосБиржи, хотя стоит проявлять осторожность.

Упали акции "Системы". Вероятно, что после первичного размещения Ozon некоторые инвесторы "Системы" решили переложиться в более перспективные акции площадки онлайн-торговли. К тому же бумаги АФК подорожали с начала года более чем на 100%, показав схожий рост в 2019 году. Акции "Аэрофлота" также просели на фоне известий, что объемы авиаперевозок в октябре оказались на 58% ниже прошлогодних значений. В бумагах "ФосАгро" (MOEX: PHOR) также отмечались негативные настроения на новостях о пошлинах американского Минторга (решение пока предварительное, а окончательно по пошлинам картина станет ясна 8 февраля).

В Европе негативную роль сыграл доклад ЕЦБ по финансовой стабильности. По мнению европейского регулятора, до 2022 года банки не смогут вернуться к показателям прибыли до пандемии. Более того, в ЕЦБ считают необходимым увеличить банковские резервы на покрытие плохих кредитов.

Нефть замедлила рост. Еще месяц назад существовали опасения очередного обвала котировок с потенциалом отрицательных значений. За этот период рост составил более 25%. Конечно, перспективы улучшились благодаря подтвержденной эффективности уже четырех вакцин, включая российскую, но до реального эффекта от массовой вакцинации еще далеко. Соответственно, такие сферы, как социальные массовые мероприятия и туризм, останутся в очень лимитированных условиях. От ОПЕК+ ждут продления текущих ограничений на I квартал, так как предыдущий план изменения производства слабо учитывал вторую волну пандемии.

Дополнительным стимулом для роста мировых фондовых площадок может быть возобновление переговоров по стимулирующему пакету в США, но пока с этого направления новостей почти нет. Соответственно, рынок рискует обнаружить себя в состоянии без идей продолжения покупок, хотя прямых поводов для распродаж, кроме ухудшения эпидемиологической ситуации, пока нет. Российский рынок также продолжает расти, но вероятность отката на фоне перегретости также возрастает. В четверг американских торгов не будет из-за Дня благодарения, а в пятницу торги пройдут с ранним закрытием, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, оптимизм на биржевых площадках обусловлен ожиданиями восстановления экономики благодаря решению проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации, сохранением ультрамягкой монетарной политики мировых центробанков и появлением новых фискальных стимулов, а также снижением политических рисков в США на фоне начала передачи власти Байдену.

Нефть остается сильной, цены переписали 9-месячные вершины, перейдя затем к умеренной коррекции. Нефтяной рынок вместе с другими площадками отражает большой оптимизм инвесторов, ожидающих скорого завершения глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, считает Бабин.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи после закрепления выше сопротивления 3080 пунктов может взять курс на исторические максимумы в районе чуть выше 3200 пунктов. Покупки продолжаются в основном в "голубых фишках", что может являться свидетельством притока средств иностранных инвесторов. Акции Сбербанка (251,35 рубля) преодолели сопротивление 244 руб. и практически достигли следующей цели 252 руб. В акциях "Роснефти" присутствует сильная техническая перекупленность после роста на 35% с начала месяца. Бумаги интересны для открытия спекулятивных "шортов" в случае ухудшения внешнего фона, но пока о таком сценарии речи не идет.

Продолжается малообъяснимое ралли в нефти, Brent уже превысила $48 за баррель. Нефть видится перекупленной и технически, и фундаментально. Ряд европейских стран сохраняют карантинные ограничения, Ливия продолжает поставлять на мировой рынок незапланированную ОПЕК+ нефть, поэтому "лишние" около 3 млн б/с с рынка никуда не делись. Пока нефть растет на общем оптимизме, но коррекция по ней может прокатиться в любой момент. Тем более, что осталось совсем недалеко до отметки $50 за баррель, которая выступает мощной преградой для дальнейшего подъема, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, если верить данным Национальной федерации ритейлеров США, несмотря на высокую безработицу в Штатах и текущие сложные экономические условия, сезон рождественских распродаж может пройти неплохо, что поддержит сантимент на рынках. Последний опрос населения обещает продажи в этот период в районе $755,3-766,7 млрд, что выше на 3,6-5,2%, чем годом ранее.

Закрепление индекса МосБиржи выше 3100 пунктов открывает путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики. В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон, считает аналитик.

В США во вторник индексы выросли на 1,3-1,6%, при этом Dow Jones (+1,5%) и S&P 500 (+1,6%) обновили максимумы, причем Dow впервые превысил 30000 пунктов.

Оптимизм инвесторов во вторник был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

В среду преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), наметилась коррекция в Европе (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,7%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в материковый Китай оказали новости о том, что уже три госкомпании пропустили платежи по бондам. Это указывает на усиление проблем на облигационном рынке страны, отмечают эксперты.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 778 тыс., тогда как ожидалось 730 тыс. Оценка роста ВВП США в III квартале оставлена на уровне 33,1% при прогнозах повышения до 33,2%.

Нефть в среду продолжает подъем, обновляя максимумы с марта; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $48,28 за баррель (+0,9% и +3,9% во вторник), январская цена WTI - $45,37 за баррель (+1% и +4,3% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 0,75 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,1-0,23 млн баррелей.

Ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+16,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,8%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+4%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-12,5%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,8%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%).

Просели акции "ФосАгро" (-0,8%) на фоне известий, что Минторг США ввел предварительные пошлины на импорт фосфатов из РФ и Марокко.

Введение компенсационных пошлин и расследование ситуации начало по заявлению североамериканской Mosaic. Регулятор пришел к выводу о субсидировании импорта фосфатов из этих стран и определил ставки субсидий на уровне 20,94% для "ФосАгро", 72,5% для "ЕвроХима", 32,92% - для остальных российских производителей. Ставка для марокканской OCP составит 23,46%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,51 млрд рублей (из них 31,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,62 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 9,94 млрд рублей - на акции АФК "Система").