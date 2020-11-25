Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро перед выходным днем в США

Москва. 25 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на закрытии позиций перед праздничным выходным днем в США, где в четверг будет отмечаться День благодарения.

Курс доллара США составил 75,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,37 руб./EUR1, подорожав на 69 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,25 копейки - до 82,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на закрытии позиций перед праздничным выходным днем в США, где в четверг, 26 ноября, будет отмечаться День благодарения. Кроме того, давление на котировки нацвалюты оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, завершающих перечисление в бюджет основных налогов ноября, а также публикации в СМИ о возможной разработке со стороны США санкций в отношении российского гражданского авиапрома.

Накануне оптимизм инвесторов был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Опубликованные в среду статистические данные указали на рекордный прирост ВВП США за все время ведение расчетов. Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Таким образом, Минторг не изменил предварительную оценку увеличения ВВП. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Тем временем, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло вторую неделю подряд при ожидавшемся снижении. На прошлой неделе их количество увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного прежде уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

При этом, согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 748 тыс., а не 742 тыс., как сообщалось ранее.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов. Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса, кроме того, поддержку рынку оказывает снижение политической неуверенности в США в связи с началом передачи власти Байдену и возможным назначением Йеллен на пост министра финансов страны.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду вечером увеличилась на 0,61% - до $48,15 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,9% - до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,67% - до $45,21 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 4,3% - до $44,91 за баррель.

Согласно оценке Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 754 тыс. баррелей - до 488,721 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 2 млн 180 тыс. баррелей и составили 230,147 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1 млн 441 тыс. баррелей, достигнув 142,632 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 225 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1 млн 150 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2 млн 250 тыс. баррелей.

"В среду российский рубль не смог продолжить волну укрепления к основным мировым валютам. Несмотря на дальнейший рост рынка энергоносителей и выход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше $48 за баррель, рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. На национальной валюте негативно сказалось снижение поддержки со стороны внутренних факторов - в среду прошел пик налоговых выплат, что снизило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Плюс к этому, часть игроков могла перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле после роста последних недель и в отсутствие уверенности в пробое парой "доллар-рубль" поддержки на уровне 75 руб./$1. В ближайшие сессии мы ожидаем стабилизации рубля. Отсутствие торгов в США в четверг и короткий день в пятницу приведут к снижению активности инвесторов, волатильности и объемов торгов на мировых рынках, в результате чего широкий спектр активов, включая рубль, могут перейти в консолидацию у достигнутых уровней", - отметил в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 26 ноября на 34,19 копейки, до 75,4727 руб./$1, и опустил курс евро на 0,54 копейки, до 89,888 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 38,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,5183 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,08 копейки и составил 75,591 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 890,912 млн, из которых $965,805 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 925,107 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 19 копеек, до 89,8709 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 10,02 копейки и составил 89,9542 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,002 млн, из которых EUR145,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,359 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,42% и 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 5 б.п. - до 4,83% годовых.