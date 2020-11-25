Движение цены золота выше $1850 может означать завершение текущей коррекции - Saxo Bank

Движение цены золота выше $1850 за тройскую унцию может означать завершение текущей коррекции, отмечается в комментарии Saxo Bank.

Оле Хансен, глава стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank, в своем последнем прогнозе предполагал риск снижения стоимости драгоценных металлов на фоне позитивных новостей о вакцине. Падение котировок золота во вторник ниже уровня поддержки в 1850$ за унцию вызывает опасения у инвесторов относительно способности металлов подняться выше этого уровня в период восстановления мировой экономики благодаря вакцинам.

По мнению Хансена, золото и серебро сейчас делают то, что у них получается лучше всего, - разочаровывают инвесторов. В данное время золото торгуется ниже ключевой поддержки по $1850 за унцию, следующим уровнем поддержки является 200-дневное скользящее среднее чуть ниже $1800 за унцию. Для завершения текущей фазы коррекции необходим прорыв выше 1850$, полагает эксперт Saxo Bank.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.