Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро в рамках коррекции после роста в предыдущие дни

Москва. 25 ноября. Доллар и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,83 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,38 копейки - до 82,00 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 26 ноября на 34,19 копейки, до 75,4727 руб./$1, и опустил курс евро на 0,54 копейки, до 89,888 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Участники торгов закрывают позиции перед праздничным выходным днем в США, где в четверг, 26 ноября, будет отмечаться День благодарения. Кроме того, давление на котировки оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, завершающих перечисление в бюджет основных налогов ноября.

Накануне оптимизм инвесторов был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов, несмотря на ожидания еженедельного доклада Минэнерго США, который может показать увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса, кроме того, поддержку рынку оказывает снижение политической неуверенности в США в связи с началом передачи власти Байдену и возможным назначением Йеллен на пост министра финансов страны.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду днем увеличилась на 0,71% - до $48,2 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,9% - до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,6% - до $45,18 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 4,3% - до $44,91 за баррель.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Трейдеры также ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

"Рубль в последние дни укреплялся вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне растущего спроса на риск. Дополнительную поддержку российской валюте оказывала нефть, растущая в ожидании восстановления спроса с одной стороны и продления сделки ОПЕК с другой. Позитивный импульс сохранится в ближайшее время, что скажется и на российском рынке акций, но при этом потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным. Более того, любые новости о возможных задержках внедрения вакцины против коронавирусной инфекции в сочетании с ростом заболеваемости окажут выраженное давление на рисковые активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российский рубль провел утренние часы в минусе под влиянием некоторого ухудшения настроений на развивающихся рынках. Однако сохранение положительной динамики в котировках нефти на время вернуло отечественную валюту в положительную зону. (. . .) Не исключено, что уже к вечеру с выходом традиционных данных по запасам и добыче в США оптимизм на рынке нефти может себя исчерпать, что скорректирует и позиции российской валюты. Так, институт API ожидает роста запасов в США на 3,8 млн баррелей, ожидания рынка более скромные, но также ориентированы на рост. Впрочем, в этом случае любая отрицательная динамика запасов, похоже, сможет придать дополнительный импульс нефтяным котировкам", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,42% и 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 5 б.п. - до 4,83% годовых.