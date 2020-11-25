Длинные евробонды КМГ оценены рынком справедливо, среднесрочные переоценены - Газпромбанк

Длинные выпуски еврооблигаций "КазМунайГаза" (КМГ) оценены рынком справедливо, а среднесрочные переоценены, говорится в обзоре Газпромбанка.

Как сообщается в нем умеренный рост долговой нагрузки КМГ был ожидаем, поэтому аналитики банка не предполагают его влияния на доходность еврооблигаций компании.

Вместе с тем на текущих уровнях эксперты считают бумаги КМГ достаточно дорогими относительно аналогов на коротком и среднем отрезках кривой.

"Так, кривая КМГ торгуется на 40-60 б.п. ниже кривой "Газпрома", в то время как разница в доходности между Россией и Казахстаном (источники их потенциальной поддержки) составляет ~40 б.п. На основе этого, а также того, что в "спокойные" периоды дисконт "Газпрома" к КМГ составлял 30-50 б.п., мы определяем справедливый диапазон на уровне 30-50 б.п., несмотря на заметный рост долговой нагрузки "Газпрома". То есть текущие спреды коротких и средних выпусков "Газпрома" к КМГ находятся у верхней границы справедливого диапазона или превышают его", - пишут аналитики Газпромбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.