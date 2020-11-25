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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды в диапазоне 3610-3650 пунктов - "Фридом Финанс"
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25 ноября 2020 года 15:27
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды в диапазоне 3610-3650 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 3610-3650 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. Во вторник индекс широкого рынка уверенно вышел из фигуры "треугольник", что может означать завершение коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности индикатор RSI не демонстрирует. Важным уровнем сопротивления станет долгосрочная трендовая линия, пролегающая в области 3650-3655 пунктов", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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