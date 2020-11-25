Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги среды в диапазоне 3075-3125 пунктов - "Фридом Финанс"

Шансы на итоговое повышение рынка акций в среду сравнительно высокие, целевой уровень закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3075-3125 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

Индекс Московской биржи в среду растет в рамках динамики американских фондовых индексов и цен на нефть. Ситуация развивается по схожему с событиями марта-июня сценарию, когда первая волна "коронакризиса" сопровождалась активизацией мер монетарной поддержки рынков со стороны ведущих ЦБ, прежде всего, ФРС, напоминает Осин.

Несмотря на стабилизацию цен на золото и серебро, в аутсайдерах рынка вновь находятся акции "Полюса" и Polymetal. Возможно, поводом служит заявление казначейства США, согласно которому для возобновления фондирования пяти правительственных программ экстренного кредитования на общую сумму $455 млрд - о плановом завершении которых 31 декабря Минфин ранее проинформировал Резервную систему - американской будет необходимо их новое одобрение Конгрессом.

"Завершение этих программ для ФРС фактически означает сокращение объемов скупки долга в рамках QE, - отмечает Осин. - Однако, во-первых, наращивание баланса ФРС в рамках QE продолжается, значимо ускорившись в ноябре по сравнению с сентябрем - октябрем 2020 года. Во-вторых, при сокращении активности QE инфляционные риски, для хеджирования которых используется золото, ускорят рост в среднесрочном периоде на фоне роста ставок "трежериз" и повышения оценочных инфляционных ожиданий".

Наконец, аналитик "Фридом Финанс" отметил, что дивергенция в динамике цен на золото и нефть с начала месяца достигла близких к максимальным - с точки зрения долгосрочного периода - оценок. Как правило, такая ситуация отыгрывается относительно устойчивым ростом цен на золото в рамках недельного тренда.

Лидер повышения в среду - бумаги "Аэрофлота", которые продолжают отыгрывать фактор активного роста цен акций американских авиакомпаний и авиапроизводителей. Тем не менее, несмотря на значительное улучшение в последние кварталы рыночных и официальных прогнозов макроэкономической динамики, руководство "Аэрофлота" 3 ноября представило очень скромный прогноз пассажиропотока на 2021 год.

Согласно оценкам компании, в следующем году она сможет вернуться примерно к 55-60%-му объему 2019 года, а полностью восстановить тот пассажиропоток, который был в 2019 году, сможет не ранее чем через два года. Эта информация, а также существенно повысившиеся на фоне последних комментариев ВОЗ риски введения новых социально-экономических ограничений в ведущих странах, по мнению Осина, свидетельствуют о возможном значимом негативном пересмотре прогнозов выручки компании и чистой прибыли в ближайшие годы. В данное время консенсус-прогноз выручки ПАО "Аэрофлот" на 2021 год составляет, по данным Bloomberg, 568 млрд руб. против 678 млрд руб. в 2019 году.

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