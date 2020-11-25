ЛУКОЙЛ может стать лидером отрасли по дивдоходности за 2020г - Промсвязьбанк

Дивиденды НК "ЛУКОЙЛ" за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что выводит компанию в лидеры сектора по доходности, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка рекомендуют акции "ЛУКОЙЛА" к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию.

Эксперты банка отмечают, что за счет эффекта "низкой базы" предыдущего квартала, восстановления цен на нефть, контроля над операционными затратами и отсутствия дополнительных списаний компания превысила ожидания рынка по выручке, EBITDA и прибыли в 3 кв. По итогам 9 мес. результаты слабее прошлогодних, что ожидаемо из-за слабой ценовой конъюнктуры, участия в сделке ОПЕК+ и больших списаний из-за обесценения активов в 1П 2020 г. Выйти в плюс по прибыли за 9 мес. не удалось. Но FCF сохраняется положительным, дивиденды за 2020 год могут составить 350 руб./акцию (7%), что, по мнению аналитиков, выводит "ЛУКОЙЛ" в лидеры сектора по доходности.

"ЛУКОЙЛ" в 3 квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 50,4 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 18,7 млрд руб. в предыдущем квартале, сообщает компания. За 9 месяцев 2020 года компания показала чистый убыток в размере 14,3 млрд руб. В 3 квартале выручка от реализации составила 1,456 трлн руб., что на 47,7% выше по сравнению с предыдущим кварталом. С начала года выручка составила 4,109 трлн руб., снизившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Показатель EBITDA в отчетном квартале вырос на 40,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 202,2 млрд руб. За 9 месяцев EBITDA выросла на 48,1%, до 497,5 млрд руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.