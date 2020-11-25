Закрытие Brent выше $46/барр. увеличит шансы на выход в диапазон $50-60/барр. - Атон

Закрытие Brent выше $46/барр. существенно увеличит шансы на выход в диапазон $50-60/барр., говорится в комментарии "Атона".

"Мы неоднократно говорили о том, что нефтяной рынок долгое время торговался в узком боковике $40-46 за баррель. С начала недели Brent выросла более чем на 7% и преодолела важное сопротивление на уровне в $46,5. Если она сумеет закрыться выше верхней границы торгового диапазона, то шансы на "поход" в диапазон $50-60 сильно увеличатся", - прогнозируют аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.