Спрос на рисковые активы и ротация из так называемых локдаун-бумаг продолжается -BCS GM

Спрос на рисковые активы и ротация из так называемых локдаун-бумаг продолжается, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Поводов для оптимизма становится все больше: еще одна вакцина доказала свою эффективность, согласие Трампа передать власть Байдену устраняет опасения по поводу паралича власти, а намерение Байдена выдвинуть на пост министра финансов Джанет Йеллен свидетельствует о приоритете восстановления экономики и дополнительных мер бюджетной и монетарной поддержки. Кроме того, судя по всему, внешняя политика Байдена будет направлена на сотрудничество, а не на изоляцию, как у Трампа", - отмечает аналитик BCS GM Марк Брэдфорд.

Готовность инвесторов принимать дополнительный риск на этом фоне растет, что позволило котировкам Brent пробить уровень $48 за барр. По мнению эксперта, увеличение числа заболевших COVID и расширение локдаунов отходят на второй план - по крайней мере, пока.

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