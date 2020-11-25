Рынок акций РФ утром превысил знаковые рубежи индексов, лидируют АДР Ozon

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой новостями о вакцинах от COVID-19 и о начале передачи власти в США; индексы Мосбиржи и РТС превысили знаковые рубежи 3100 и 1300 пунктов, причем первый обновил пик с февраля, второй - с августа.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3128,17 пункта (+1%), индекс РТС - 1306,57 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар стоит 75,43 рубля (-0,05 рубля), золото - $1809,4 за тройскую унцию (+0,3%).

Лидерами роста выступают американские депозитарные расписки (АДР) Ozon на фоне повышенного спроса инвесторов после прошедшего IPO. АДР Ozon подорожали на "Мосбирже" до 3129,5 рубля (+11%), что на 38% выше цены размещения ($30 за расписку).

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Московской Биржи" (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, оптимизм на рынках поддерживается новостями о разработке вакцин от коронавируса и о том, что управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Последнее означает окончание политической неопределенности в США, продолжавшейся по ходу президентской гонки.

Рынок акций РФ продолжает рост на фоне дорожающей нефти и ожиданий скорого начала вакцинации населения в США, Европе и других регионах. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3090-3130 пунктов, считает Абелев.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особых информационных поводов для новых мощных покупок нет, просто ведущие биржевые индексы за счет боковика последних дней частично сняли накопившуюся перекупленность, коррекция не состоялась, и огромная финансовая ликвидность трансформировалась в очередную волну роста.

Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 3080 пунктов, и теперь впереди у индекса обозначилась следующая цель - исторические максимумы в районе чуть выше 3200 пунктов. Покупки продолжаются в основном в "голубых фишках", что может являться свидетельством притока средств иностранных инвесторов. Акции Сбербанка (251,3 рубля) преодолели сопротивление 244 руб. и практически достигли следующей цели 252 руб. В акциях "Роснефти" присутствует сильная техническая перекупленность после роста на 35% с начала месяца. Бумаги интересны для открытия спекулятивных "шортов" в случае ухудшения внешнего фона, но пока о таком сценарии речи не идет.

Продолжается малообъяснимое ралли в нефти, Brent уже превысила $48 за баррель. Нефть видится перекупленной и технически, и фундаментально. Ряд европейских стран сохраняют карантинные ограничения, Ливия продолжает поставлять на мировой рынок незапланированную ОПЕК+ нефть, поэтому "лишние" около 3 млн б/с с рынка никуда не делись. Пока нефть растет на общем оптимизме, но коррекция по ней может прокатиться в любой момент. Тем более, что осталось совсем недалеко до отметки $50 за баррель, которая выступает мощной преградой для дальнейшего подъема, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать противоречивым. С одной стороны, на рынках еще присутствуют отголоски покупки "светлого будущего без COVID-19". На китайском рынке начинают проявляться проблемы с ликвидностью и неуверенностью, что также негативно сказывается на ценах промышленных металлов. Валюты сырьевой группы могут немного скорректировать достижения предыдущего дня, хотя для этого есть только технические основания. Рубль, напротив, может показать укрепление за счет пика налоговых платежей и размещения ОФЗ.

Нефть продолжает рост на вакцинных надеждах. От тандема Джанет Йеллен, возможного министра финансов США, и Джерома Пауэлла, председателя ФРС США, ждут очень мягкой денежной политики, которая приведет к слабости доллара, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, причины для восходящей динамики рынков остаются прежними: сообщения о высокой эффективности вакцин от COVID-19, хорошие данные по американской экономике и ясность с началом процесса перехода власти в США к новому президенту Байдену. Оптимистично участники рынков воспринимают и перестановки на ключевых постах. В текущих условиях инвесторы предпочитают перекладываться в циклические и более рискованные бумаги тем самым подпитывая риск-аппетит. В тоже время это негативным образом сказывается на защитных активах, в частности на золоте.

Если верить данным Национальной федерации ритейлеров США, несмотря на высокую безработицу в Штатах и текущие сложные экономические условия, сезон рождественских распродаж может пройти неплохо, что поддержит сантимент на рынках. Последний опрос населения обещает продажи в этот период в районе $755,3-766,7 млрд, что выше на 3,6-5,2% чем годом ранее.

Закрепление индекса МосБиржи выше 3100 пунктов откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики. В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон, считает аналитик.

В США во вторник индексы выросли на 1,3-1,6%, при этом Dow Jones (+1,5%) и S&P 500 (+1,6%) обновили максимумы, причем Dow впервые превысил 30000 пунктов.

Оптимизм инвесторов во вторник был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

В среду преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в материковый Китай оказали новости о том, что уже три госкомпании пропустили платежи по бондам. Это указывает на усиление проблем на облигационном рынке страны, отмечают эксперты.

Нефть в среду также продолжает подъем, обновляя максимумы с марта; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $48,5 за баррель (+1,3% и +3,9% во вторник), январская цена WTI - $45,43 за баррель (+1,2% и +4,3% накануне).

Ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9% и +2,9% "префы"), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-4,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-0,9%).

Просели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%, до 3055 рублей) на фоне известий, что Минторг США ввел предварительные пошлины на импорт фосфатов из РФ и Марокко.

Введение компенсационных пошлин и расследование ситуации начало по заявлению североамериканской Mosaic. Регулятор пришел к выводу о субсидировании импорта фосфатов из этих стран и определил ставки субсидий на уровне 20,94% для "ФосАгро", 72,5% для "ЕвроХима", 32,92% - для остальных российских производителей. Ставка для марокканской OCP составит 23,46%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 23,6 млрд рублей (из них 6,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,97 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,89 млрд рублей - на акции "Газпрома").