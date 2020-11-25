Волатильность на рынке акций США упала до пост-пандемического минимума - ВТБ Мои Инвестиции

Снижение волатильности на рынке акций США (Индекс VIX) до пост-пандемического минимума сигнализирует о том, что обеспокоенность инвесторов слабеет, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции".

"Напоминаем, что рынки растут, когда есть "стена беспокойства". Однако, когда она будет разрушена, продолжать рост, скорее всего, будет не на чем. В понедельник на прошлой неделе мы сказали, что еще слишком рано фиксировать прибыль. Рынки только идут к тому моменту, когда инвесторы станут чрезмерно уверенными (это может повлечь резкое движение вниз). Предполагаем, что этот момент может наступить после заседания Федрезерва 16 декабря или в январе", - отмечают аналитики инвестбанка.

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