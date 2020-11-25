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25 ноября 2020 года 10:17

Индекс Мосбиржи в течение торгов среды может преодолеть отметку в 3100 п. - Промсвязьбанк

Благодаря благоприятному внешнему фону индекс Мосбиржи в течение торгов среды способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля, отмечается в комментарии Промсвязьбанка.

Аналитик банка Роман Антонов считает, что к середине текущей недели мировые фондовые рынки сохранили позитивный настрой. Благоприятный новостной поток позволил ключевым индексам обновить исторические максимумы. До конца недели ожидается лишь некоторое ослабление позитивного настроя и сохранение попыток ключевых индексов к росту.

Также, если верить данным от Национальной федерации ритейлеров США, несмотря на высокую безработицу в Штатах и текущие сложные экономические условия, сезон рождественских распродаж может пройти неплохо, что поддержит сантимент, указывает Антонов.

Утром в среду азиатские рынки, за исключением Китая, умеренно растут, в небольшом плюсе и фьючерсы на индексы США. В течение дня позитивный настрой на рынках может сохраниться, полагает аналитик банка. Определить динамику рынков может большой блок статистики по американской экономике.

"Индекс Мосбиржи по итогам вчерашних торгов вплотную приблизился к отметке 3100 пунктов. Благодаря неплохой конъюнктуре рынка нефти, нефтегазовый сектор продолжает выглядеть "лучше рынка". Поддержку оказала и хорошая отчетность "Лукойла". Учитывая в целом благоприятный внешний фон индекс Мосбиржи в течение сегодняшних торгов способен преодолеть отметку в 3100 пунктов закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики. В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон", - заключает эксперт Промсвязьбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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