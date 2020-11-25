Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 и на уровне 89,7-90,3 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта дорожает к доллару и евро благодаря сохраняющемуся позитиву на внешних рынках на новостях о вакцине от коронавируса, а также за счет роста котировок нефти, - отмечает Тузов. - В краткосрочной перспективе рубль будет поддержан информацией о готовности администрации Д.Трампа к передаче власти в США, а также повышенным спросом на рублевую ликвидность в РФ из-за наступления налогового периода".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,43% и составила 47,64 долларов за баррель, что стало максимальным значением с марта текущего года. Цена контрактов WTI на январь увеличилась на 4,11% и составила 44,83 долларов за баррель - это самое высокое значение с августа 2020 года, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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