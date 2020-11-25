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25 ноября 2020 года 09:30
Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3100-3110 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3100-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3100 пунктов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Эксперт напоминает, что во второй половине среды в США состоится выход очень большого количества важных статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. Особый же интерес для участников локальных торгов, по его мнению, будут представлять еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК.). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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