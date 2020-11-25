Важным драйвером роста акций РФ в настоящее время может стать спрос со стороны нерезидентов - BCS EXPRESS

Важным драйвером роста акций РФ в настоящее время может стать спрос со стороны нерезидентов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Как сообщается в нем, спрос нерезидентов виден по опережающей динамике "голубых фишек" над вторым эшелоном и сохранению повышенных оборотов. Крупный капитал традиционно ориентируется на наиболее ликвидные инструменты. Причем спрос заметен именно в акциях, указывает эксперт Василий Карпунин. Рынок рублевых облигаций абсолютно стабилен.

Опережающую динамику в среду могут вновь показать представители нефтегазового сектора, отмечает Карпунин. Стоимость барреля нефти в рублях с утра поднялась к уровню 3650 руб. - это на 18% выше среднего значения за последние 12 месяцев. Сохраняется потенциал для роста в бумагах "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти".

В целом положительные ожидания сохраняются и по банковскому сектору, включая наиболее ликвидные бумаги Сбербанка и "Банк ВТБ".

Уверенный подъем наблюдается в акциях "Аэрофлота".

Среди отстающих сейчас находятся акции золотодобывающих компаний, указывает специалист BCS Express. Бумагам "Полюса" во вторник даже не помогли новости об обратном выкупе акций. На фоне локального отскока котировок золота в акции сектора может вернуться спекулятивный спрос, однако это будет кратковременное явление, так как пространство для дальнейшего снижения по золоту сохраняется.

"Индекс Мосбиржи переписал максимальные значения за последние девять месяцев, и сейчас можно фактически говорить о том, что весь февральско-мартовский обвал из-за пандемии полностью выкуплен. Если прибавить к текущим уровням полученные дивиденды, то наш рынок уже находился бы около исторических максимумов, - отмечает Карпунин. - На вечерней сессии во вторник были достигнуты целевые ориентиры в 3100-3110 пунктов. И это не предел. При сохранении стабильного внешнего фона в среднесрочной перспективе есть шансы на движение к новым рекордным отметкам в области 3225-3245 пунктов".

Внешний фон в среду складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия дневной сессии рынка акций РФ во вторник еще немного выросли. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,4%, контракты по нефти марки Brent торгуются в плюсе на 1,3% и находятся около уровня $48,5.

Причины глобального оптимизма остаются прежними, считает аналитик. Это позитивные ожидания от перспективы вакцинации населения, что спровоцирует стремительное восстановление мировой экономики и деловой активности в 2021 г. Все это накладывается на сверхмягкую денежно-кредитную политику мировых ЦБ.

Нулевые ставки по валютам развитых стран влекут повышенный спрос на рисковые активы при любом улучшении внешних факторов. В результате, указывает эксперт, на фондовых площадках складывается благоприятная ситуация для постепенного формирования пузырей.

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