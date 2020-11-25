Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи может преодолеть 3100 пунктов

В среду аналитики прогнозируют позитивный старт торгов акциями в РФ. У индекса Мосбиржи есть шансы на движение к историческим максимумам.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3100-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3100 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи имеет шансы на закрепление над сопротивлением в 3080 пунктов и обозначения следующей цели - исторических максимумов чуть выше 3200 пунктов. Покупки во вторник в основном шли в "голубых фишках", что может являться свидетельством возобновления притока средств иностранных инвесторов на российский рынок акций".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая в целом благоприятный внешний фон, индекс Мосбиржи в течение сегодняшних торгов способен преодолеть отметку в 3100 пунктов, закрепление выше которой откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики. В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон".