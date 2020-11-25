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25 ноября 2020 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут умеренно подрасти

Москва. 25 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой новостями о вакцинах от COVID-19 и о начале передачи власти в США, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 1,3-1,6%, при этом Dow Jones (+1,5%) и S&P 500 (+1,6%) обновили рекордные максимумы.

Индекс Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов, прибавив с начала месяца 13% - индикатор может продемонстрировать максимальный месячный прирост с 1987 года, отмечает CNBC. S&P 500 и Nasdaq в ноябре выросли на 11,2% и 10,3% соответственно.

Оптимизм инвесторов во вторник был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Помимо этого, британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

В среду преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в среду также продолжает подъем, обновляя максимумы с марта. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:18 МСК составила $48,23 за баррель (+0,8% и +3,9% во вторник), январская цена WTI - $45,15 за баррель (+0,5% и +4,3% накануне).

Ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса. Также трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник незначительно сократилась по сравнению с предыдущим днем и осталась чуть ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,212 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,413 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 ноября вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 714,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-15-боб" (+0,48%), "РЖД-001P-16R" (+0,31%) и "ГТЛК-001Р-16-боб" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим МХК-001P-03" (-0,57%), "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,3%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил почти 100% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-357R на сумму почти 1,5 млрд рублей, 35,4% выпуска серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-359R на 530,834 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1,5 млрд рублей, 20,5% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-360R на 307,077 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1,5 млрд рублей, 37,21% выпуска серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-370R на 744,152 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет, по ним предусмотрен один купон со ставкой 0,01% годовых и выплатой дополнительного дохода.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 54,08% облигаций серии Б-1-138 на 54,077 млн рублей, 78,18% выпуска серии Б-1-139 на 390,916 млн рублей, 85,26% выпуска бондов Б-1-140 на 426,301 млн рублей и 90,68% выпуска бондов Б-1-149 на 272,031 млн рублей. Номинальный объем выпусков Б-1-139 и Б-1-140 - по 500 млн рублей, выпуска Б-1-138 - 100 млн рублей, выпуска Б-1-149 - 300 млн рублей. Срок обращения серии Б-1-138 составляет 5 лет, серии Б-1-139 и Б-1-140 - полгода, серии Б-1-149 - 2 года. Ставка купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) разместил 51,31% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-13 на 256,556 млн рублей и 60,34% выпуска облигаций серии 001PC-14 на 241,366 млн рублей. Срок обращения облигаций 3 года, бумаги размещались по закрытой подписке. Ставка 1-3-го купонов обоих выпусков установлена в размере 1,05% годовых, купоны годовые. Также по бондам будет выплачиваться допдоход.

ГК "Российские автомобильные дороги" завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых, она устанавливается на весь срок обращения облигаций. Срок обращения выпуска - 27 лет, купоны годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - с 17-го года обращения эмитент будет гасить ежегодно по 5% от номинальной стоимости выпуска. Оставшиеся 50% будут выплачены в дату погашения. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Кроме того, ГК "Российские автомобильные дороги" утвердила программу облигаций серии 003Р на 48,5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "МаксимаТелеком" полностью разместило облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило объем размещения бессрочных облигаций серии 001Б-05 в размере 33 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) начинает премаркетинг дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны квартальные, ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позже. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group (SPB: HHR) Plc. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило ставку 1-го купона 3-летних облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 1 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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