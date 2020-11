Brent - $48,29 за баррель

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжают повышаться в среду.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Помимо этого, Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов. С начала месяца индикатор прибавил 13% и может продемонстрировать максимальный месячный прирост с 1987 года, отмечает CNBC. S&P 500 и Nasdaq в ноябре выросли на 11,2% и 10,3% соответственно.

Оптимизм инвесторов во вторник был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщил телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

"Хотя результаты выборов не были серьезной угрозой для рынка, устранение потенциальной опасности политического хаоса ободряет инвесторов", - считает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло, которого цитирует MarketWatch.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Помимо этого, британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 96,1 пункта с пересмотренных 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее октябрьское значение оценивалось в 100,9 пункта. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 98 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones оказались акции Chevron Corp. (SPB: CVX), которые подорожали на 5%. Рыночная стоимость банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) увеличилась на 4,6%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 3,8%.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) Inc. подешевели почти на 7%, несмотря на то, что американский ритейлер электроники в третьем квартале 2021 финансового года получил прибыль, выручку и сопоставимые продажи выше ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Hormel Foods (SPB: HRL) Corp. снизилась на 5,6%. Американская продовольственная компания по итогам четвертого финансового квартала отчиталась о чистой прибыли в $0,43 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $0,44 на акцию.

Котировки Burlington Stores (SPB: BURL) Inc. опустились на 1,8%, хотя ритейлер одежды в третьем квартале получил скорректированную прибыль на уровне $0,29, что на $0,13 больше прогноза аналитиков. Сопоставимые продажи Burlington упали на 11%, в то время как аналитики ожидали падения на 16,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 454,97 пункта (1,54%) и составил 30046,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 57,82 пункта (1,62%) - до 3635,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 156,15 пункта (1,31%) и составил 12036,79 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику.

Позитивное влияние на рынки оказали новости о росте американского индекса Dow Jones Industrial Average выше 30 тыс. пунктов, а также ожидания скорой разработки вакцины против COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,9%.

В число лидеров роста котировок вошли акции Nissan Motor (+6,8%). Компания объявила о том, что в ее модернизированных малолитражных автомобилях будет использоваться гибридный двигатель.

Кроме того, существенно подорожали бумаги Konica Minolta Inc. (+6,6%) и Nippon Sheet Glass Co. (+5,8%).

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 1,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 3,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 мск снизился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%.

Негативное влияние на настроения инвесторов в материковый Китай оказывают новости о том, что уже три госкомпании пропустили платежи по бондам. Это указывает на усиление проблем на облигационном рынке страны, отмечают эксперты.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают бумаги банка HSBC (+6,4%), а также нефтепроизводителей CNOOC (+4,9%) и Sinopec (+4%) на фоне достижения котировками нефти на мировых рынках максимальных уровней с начала марта.

Между тем цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. снизилась на 1,5%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,7%.

Капитализация Xiaomi Corp. падает на 4,8%, несмотря на позитивную финансовую отчетность. Производитель электроники увеличил выручку в третьем квартале на 34,5% - до 72,16 млрд юаней. Это максимальный скачок более чем за два года. Аналитики прогнозировали в среднем 70 млрд юаней.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 18,9% и достигла 4,13 млрд юаней. Средние ожидания экспертов составляли 3,28 млрд юаней.

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился за день на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре подскочил до 97,9 пункта по сравнению с 91,6 пункта месяцем ранее. Это самая высокая отметка с января текущего года, отмечает Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,6% и достиг максимального уровня за последние девять месяцев.

Нефтепроизводители стали локомотивами подъема, в том числе акции Woodside Petroleum и Santos подорожали соответственно на 3% и 2,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 5,8% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $48,29 за баррель, что на $0,43 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,8 (3,9%) - до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,28 за баррель, что на $0,37 (0,82%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,85 (4,3%) - до $44,91 за баррель.

Оба контракта завершили торги на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch.

Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

"Рынок, уставший от месяцев пессимизма и трудностей, видит свет в конце туннеля, несмотря на то что внедрение вакцины будет продолжаться по меньшей мере следующие два-три квартала", - сказала S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

Аналитики ANZ отмечают, что новости о начале периода передачи власти в США Джо Байдену и возможном назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов страны снизили политическую неуверенность и поддержали рынки.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

"Я считаю, что альянс перестрахуется и продлит текущие сокращения добычи по меньшей мере еще на один квартал в следующем году. Однако на фоне недавнего скачка цен обсуждения между министрами могут быть сложными", - считает Вандана Хари.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.