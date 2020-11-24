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24 ноября 2020 года 19:43

Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и уверенно дорожающей нефти

Москва. 24 ноября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 75,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,86 копейки - до 82,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву и активно дорожающей нефти. Инвесторы продолжают рассчитывать на способность разрабатываемых в разных странах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 справиться с эпидемией и позитивно оценивают новости о готовности администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти.

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джозефу Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Как сообщает телеканал CNN, глава GSA Эмили Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной на этом посту.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Американская Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

При этом рубль почти не отреагировал на решение властей США ввести санкции против пяти структур, три из которых российские, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Об этом стало известно из распространенного во вторник заявления Госдепа. В частности, под американские санкции подпали российские компании АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Еще две компании - китайские.

Согласно документу, ни одна государственная компания США не может заключать контракты с данными предприятиями и оказывать им финансовую помощь; правительство США не может продавать подсанкционным компаниям боеприпасы и предоставлять услуги, подпадающие под Акт о контроле за экспортом вооружений, а также выдавать им лицензии для получения экспортной продукции.

Отмечается, что действие имеющихся индивидуальных лицензий для этих компаний приостановлено.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах во вторник, достигнув максимальных отметок с начала марта на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19. При этом Brent торгуется вблизи максимального уровня с 6 марта, отмечает Trading Economics.

Трейдеры делают ставку на то, что восстановление туризма и других энергоемких отраслей промышленности ускорится в 2021 году, если пандемию коронавируса удастся взять под контроль, пишет газета Financial Times.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник увеличилась на 3,43% - до $47,64 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,5% - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 4,11% - до $44,83 за баррель. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 1,5% - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, после разнонаправленной динамики валютной пары "доллар-рубль" в понедельник, во вторник рубль умеренно укрепляется к доллару США, торгуясь в достаточно узком диапазоне, относительно евро рубль выглядит не так уверенно, но также находится в небольшом плюсе. "Укреплению российской валюты способствует рост цен на нефть, которые во вторник поднялись до максимальных значений с начала марта, чему, в свою очередь, могла поспособствовать вчерашняя публикация данных о 70%-ной эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией AstraZeneca. В силу относительно низкой себестоимости успешные результаты тестирования этой вакцины являются особенно важными для развивающихся рынков. Еще одним фактором, который мог способствовать увеличению риск-аппетита инвесторов, могло стать формальное начало подготовки передачи властных полномочий от администрации Дональда Трампа к избранному президенту США Джо Байдену", - отмечает Беспалов.

"Во вторник на глобальных рынках сохранялся аппетит к риску, поддерживаемый главным образом надеждами на скорейшее начало применения вакцины против коронавируса. Кроме того, инвесторы весьма позитивно восприняли новость о возможной кандидатуре Йеллен на пост министра финансов США при президенте Байдене. Экс-глава ФРС ассоциируется у инвесторов с финансовыми стимулами, поэтому новость усилила общий аппетит к риску. В данных условиях доллар продолжал терять позиции на основных валютных площадках EM. К концу дня в плюсе торговались российский рубль, бразильский реал, южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо. В первой половине дня даже росла турецкая лира, однако впоследствии валюта вновь ушла в минус против USD. Правда, со второй половины дня доллар постепенно сокращал свои потери на мировых рынках, а к корзине шести основных валют и вовсе вышел в плюс. Однако преимущество рубля в паре с долларом на российском рынке выглядело стабильным, так как нацвалюта продолжала получать поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent преодолели к вечеру отметку в $47,5 за баррель - впервые с марта текущего года. Не исключено, что при подобной динамике нефтяных цен укрепление рубля могло бы быть еще более заметным, однако пыл покупателей российской валюты, видимо, несколько охладили новости о санкциях США против трех российских компаний. Сами санкции хоть и не представляют никакой системной угрозы, однако напомнили участникам российского рынка о существовании рисков подобного рода", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 24 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 484,9 млрд рублей (при лимите 1,85 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 ноября, банки разместили 1,607 трлн рублей (при лимите 1,76 трлн рублей) также в среднем по ставке 4,23% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 25 ноября на 5,46 копейки, до 75,8146 руб./$1, и опустил курс евро на 4,13 копейки, до 89,8934 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 7,48 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,9003 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,68 копейки и составил 75,9205 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 681,849 млн, из которых $784,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 897,271 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 3,46 копейки, до 90,0609 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,91 копейки и составил 90,1044 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR528,55 млн, из которых EUR195,591 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 4,56% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 3 б.п. - до 4,73% и 4,78% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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