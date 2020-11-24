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24 ноября 2020 года 19:02

Цены евробондов РФ во вторник мало меняются, как и UST

Москва. 24 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют не очень существенную разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге, как и накануне, преимущественно привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Участники рынка ждут развития тем с разработкой вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 и передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа избранному президенту Джозефу Байдену.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 23 ноября и составила 116,1% от номинала, что соответствует доходности 1,8% годовых (снижение на 1,7 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК почти не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,84% от номинала (доходность опустилась на 0,8 пункта и составила 0,1% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,9 пункта и составил 169,7 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году увеличились по отношению к понедельнику на 22,2 базисного пункта - до 142,05% от номинала (доходность опустилась на 1,2 базисного пункта и составила 3,25% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 24,6 базисного пункта - до 137,11% от номинала (доходность опустилась на 1,4 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3,4 базисного пункта - до 115,46% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (повышение на 0,4 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели всего на 0,1 базисного пункта, до 109,95% от номинала (доходность не изменилась по отношению к предыдущему закрытию и составила 1,25% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличилась в цене на 4,1 базисного пункта по сравнению с предыдущим закрытием и составил 136,19% от номинала (доходность опустилась на 0,2 пункта по сравнению с понедельником и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 3,2 базисного пункта, до 113,59% от номинала (доходность снизилась на 0,7 пункта - до 2,03% годовых).

"В сегменте евробондов в целом сохраняется спрос на евробонды развивающихся стран - доходности 10-летних бенчмарков стран ЕМ снизилась в среднем за неделю на 4-9 б.п. при стабильном уровне американских UST'10. Инвесторы с позитивом восприняли новости о потенциальной доступности вакцины уже до конца текущего года. Российские 10-летние евробонды несколько отстают от рынка - за неделю доходность бумаг не изменилась - осталась на уровне 2,26% годовых. Несмотря на подъем нефтяных котировок и относительно стабильные бюджетные метрики страны, дальнейшее снижение доходностей сдерживается узкими кредитными спредами. Так, премия российской 10-летки относительно UST'10 составляет порядка 140 б.п. при среднем уровне спреда с 2017 года на уровне 180 б.п. По данному параметру российские бумаги выглядят уже достаточно дорогими. При этом новый 12-летний выпуск в евро все еще сохраняет потенциал снижения доходности, торгуясь с премией к базовой кривой 220 б.п. по сравнению с 145-175 б.п. по более коротким выпускам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.


Опубликовано: /Финмаркет/
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