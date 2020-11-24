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Главная / Мнения аналитиков / ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alibaba не дороже $280
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24 ноября 2020 года 18:15
ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alibaba не дороже $280
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупка акций Alibaba Group Holding Ltd. не дороже $280" с целью $320 и стоп-лоссом $255, сообщается в комментарии инвестбанка. Как говорится в нем, снижение капитализации компании после несостоявшегося IPO Ant Group - удачный момент для покупки акций. Специалисты "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают опережающие темпы развития бизнеса Alibaba. Консенсус ежегодного прироста выручки в ближайшие 2 года составляет+25,4% против +20,5% у сопоставимых компаний. Также указывается на сохранение высокой рентабельности: рынок прогнозирует сохранение рентабельности EBITDA на уровне 30% против 24% в среднем по индустрии. Кроме того, среди положительных моментов аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают активное развитие облачных технологий. Alibaba Cloud растёт на 50% в год и согласно планам станет прибыльным уже в текущем году. К концу 2023 г. будет обеспечивать 12% совокупных доходов компании. Обращают внимание специалисты и на 50%-ный дисконт по мультипликаторам EV/EBITDA (17,7х) и P/E (22,4x) на следующий год относительно своих исторических показателей за последние 3 года, и дешевле аналогов (EV/EBITDA=18,6x).
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Ключевые слова: МИР-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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