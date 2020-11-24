Котировки золота не поднимутся выше $2000/унцию в среднесрочной перспективе - BCS Express

Факторов, способных вернуть котировки золота выше пиковых значений начала августа в районе $2000 за унцию, на среднесрочном горизонте нет, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Негативный сентимент в золоте сохранялся во вторник, цена драгметалла опустилась к поддержке у $1820 за унцию, констатируют в BCS Express.

"С фундаментальной точки зрения, успех здравоохранения, возвращение индексов деловой уверенности PMI США на многолетние максимумы, снижение темпов роста спроса на металл от мировых центробанков и ограниченность в маневре по ставкам крупнейших экономик на фоне и так околонулевой стоимости фондирования, приводят к закономерному спаду аппетита инвесторов к драгметаллу", - пишет эксперт Михаил Зельцер.

Специалист также указывает, что прорыв области поддержки характеризует, с технической точки зрения, слабость игроков на повышение и не сулит скорейший подъем котировок. Напротив, сохраняются риски сползания в сторону ближайших технических поддержек в области $1750-1770 за унцию. А вероятные отскоки пока рассматриваются в качестве технической коррекции и возможного тестирования уровня спроса ($1850) уже снизу-вверх.

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