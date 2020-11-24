BCS Express позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций Аэрофлота

Аналитики BCS Express позитивно оценивают среднесрочные перспективы акций "Аэрофлота" на ожидании восстановления выручки компании в ближайшие кварталы, сообщается в аналитическом материале.

Как говорится в нем, полученные в 2020 году убытки во многом компенсируются средствами от проведенной допэмиссии акций.

Котировки акций "Аэрофлота" во вторник растут на 2,2% и находятся в районе 71 руб. Бумаги выглядят существенно "лучше рынка", констатирует эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Цена акций сумела преодолеть коридор 67-70 руб., в котором находилась последнюю неделю, что открыло дорогу к следующей области роста 77,5-80 руб. Удержание длинных позиций остается актуальным, несмотря на локальную перекупленность акций. На долгосрочном горизонте цели роста находятся выше 80 руб." - указывает эксперт BCS Express.

Также специалист отмечает, что тенденция роста в последние три недели проявляется и в американских авиаперевозчиках.

Волна роста в авиаотрасли связана с опубликованными положительными результатами тестов вакцины от COVID-19. На фоне новостей начали восстанавливаться отрасли реального сектора, которые больше всех пострадали из-за карантинных мер, указывает аналитик.

"Еще 9 ноября в акциях "Аэрофлота" прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что стало сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового "бычьего" тренда. С установленных в районе 55 руб. минимумов рост составил 30%. Участники рынка закладывают в цену восстановление трафика на фоне прохождения пика пандемии и снятия ограничительных мер", - пишет Мамонтов.

Перелеты внутри страны вернулись на докризисные значения. По опыту внутренних перевозок можно предположить быстрое восстановление международного трафика после открытия границ, полагает Мамонтов. Кроме того, некоторую поддержку бумагам "Аэрофлота" оказывает укрепление рубля в последние недели.

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