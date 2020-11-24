Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник в диапазоне 3560-3620 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3560-3620 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. В последние две недели индекс широкого рынка формирует коррекционную фигуру "треугольник". Индикатор MACD продолжает сигнализировать о краткосрочном ослаблении "быков", но индикатор RSI удерживается выше нейтрального уровня. В среднесрочной перспективе склонность к росту сохраняется", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.

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