Улучшение экономической обстановки приведет к дальнейшему снижению котировок золота и серебра - Julius Baer

Улучшение экономической обстановки приведет к дальнейшему снижению котировок золота и серебра, отмечается в комментарии Julius Baer.

"Золото и серебро снова оказались под давлением, - констатирует эксперт банка Карстен Менке. - Котировки снизились на 1,8% и 2,4% соответственно после того, как ведущие экономические индикаторы США неожиданно показали потенциал роста, а доллар США укрепился. Эта реакция цен еще раз показывает, что для металлов больше всего важна не вторая волна COVID-19 в США или Европе, а направление, в котором движется экономика. Мы по-прежнему считаем продолжающееся улучшение экономической обстановки, сопровождаемое падением спроса на золото как на защитный актив, наиболее вероятным сценарием на 2021 год".

По мнению Менке, этот год не только подтвердил важность спроса на защитные активы как движущей силы для цен на золото, но также продемонстрировал восприимчивость рынка к колебаниям настроений. Последний этап ралли до рекордных уровней летом был явно вызван настроениями, поскольку технические трейдеры и последователи тренда заняли ведущее место на рынке. Аналогичным образом эти участники рынка покинули рынок, что усилило недавнее давление на цены. Настроения снова ухудшились, поэтому падение с текущих уровней должно быть ограничено. Для гораздо меньшего по объему рынка серебра колебания настроений играют еще более важную роль, полагает Менке.

"Забегая вперед, мы полагаем, что серебро должно продолжить следовать движениям на рынке золота, и любое расхождение в динамике должно быть только временным", - прогнозирует эксперт Julius Baer.

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