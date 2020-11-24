"Открытие Брокер" рекомендует покупать акции Газпрома на ожиданиях восстановления рынка газа после COVID-19

"Открытие Брокер" рекомендует покупать акции "Газпрома" на ожиданиях роста финансовых показателей и дивидендов компании в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Конъюнктура на мировых рынках углеводорода начала постепенно восстанавливаться, и одним из главных бенефициаров этого процесса будет "Газпром". В умеренно оптимистическом сценарии мы ожидаем средних цен на газ в Европе в 2021 году в районе $200 за тыс. куб. метров. В таком случае финансовые результаты "Газпрома" окажутся близкими к рекордным показателям 2018 года, а дивиденды на акцию превысят 20 руб. и будут максимальными в истории компании", - пишут аналитики "Открытие Брокер".

Среди рисков для своей инвестиционной идеи эксперты отмечают:

- Усиление второй волны COVID-19 и масштабная коррекция на глобальных фондовых рынках приведет к распродажам и российских активов в средне- и краткосрочной перспективах.

- Перманентные судебные разбирательства в Европе (Украина, Польша) могут в конечном итоге привести к прямым экономическим потерям "Газпрома" и негативно отразиться на имидже компании.

- "Газпром" может стать объектом новых санкций со стороны США, что способно привести как к финансовым, так и к репутационным потерям.

- Восстановление конъюнктуры на глобальных рынках углеводородов может занять значительно больше времени, чем прогнозируется, что значительно удлинит инвестиционный горизонт данной идеи.

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