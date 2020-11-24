Взгляд: Рост российского рынка ограничен техническими факторами - "Фридом Финанс"

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Рост российского рынка ограничен техническими факторами, ориентиром по закрытию для индекса Мосбиржи во вторник является уровень 3020-3075 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, риски для "быков" существенно увеличились, однако потенциал активного среднесрочного усиления спроса на риск сохраняется. Политическое противостояние по итогам выборов продолжается. Эта ситуация будет ограничивать активность действий регуляторов, направленных на ограничение и сдерживание спроса.

"Проинфляционные монетарные факторы и дисбалансы спроса - предложения на сырьевых рынках, сформированные в последнее десятилетие, продолжат активно влиять на поведение инвесторов, - полагает Осин. - Подтверждением этому служит новость "Коммерсанта", что Минэкономики направило на согласование законопроект, упрощающий процедуру обратного выкупа публичными акционерными обществами собственных акций".

Эксперт также отмечает, что бумаги "Аэрофлота" и "ВСМПО - Ависма", позитивно отреагировавшие на взлет котировок Boeing на торгах понедельника. Рынок делает ставку на восстановление авиационной и туристической индустрии, несмотря на повышение рисков повторного локдауна. Это, по мнению аналитика, позитивно для оценок перспектив кратко- и среднесрочной динамики российских фондовых индексов в целом.

Акции АФК "Система" выглядят хуже рынка, отмечает Осин. Итоги IPO Ozon уже заложены в котировках материнского холдинга. При этом, по сообщению компании, после IPO Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации кредитов, ранее предоставленных маркетплейсу, общая доля АФК "Система" в этом активе составит 33,1%. При капитализации Ozon по итогам IPO на уровне около 470 млрд руб. стоимость такого пакета можно оценить в 156 млрд руб.

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