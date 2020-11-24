Рубль обладает потенциалом для укрепления до 70-72 руб./$1 - Credit Suisse

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Рубль обладает потенциалом для укрепления до уровня 70-72 руб./$1, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте, сообщается в аналитическом материале Credit Suisse.

"Мы считаем, что рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки, - пишут эксперты банка. - Мы полагаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте. На наш взгляд, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер".