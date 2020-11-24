Рубль днем немного сократил темпы роста к доллару и евро вслед за замедлившей повышение нефтью

Москва. 24 ноября. Доллар и евро отыграли часть потерь, понесенных при открытии торгов, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник днем, рубль подсократил темпы роста к бивалютной корзине вслед за замедлившей укрепление нефтью.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,17 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,53 копейки - до 82,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 25 ноября на 5,46 копейки, до 75,8146 руб./$1, и опустил курс евро на 4,13 копейки, до 89,8934 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста к доллару и евро, наблюдавшегося при открытии торгов вслед за несколько замедлившей повышение нефтью. Тем не менее, на рынке сохраняются позитивные настроения, обусловленные новостями о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку покупателям оказывают также новости о готовности администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти.

Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат ноября, приходящемуся на последнюю неделю месяца.

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Как сообщает телеканал CNN, глава GSA Эмили Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной на этом посту.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Американская Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Тем временем, экономика Германии в третьем квартале 2020 года увеличилась на рекордные 8,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Оценка роста ВВП была улучшена по сравнению с предварительно объявленными 8,2%. Эксперты не ожидали ее пересмотра.

"Российская валюта по-прежнему черпает поддержку как от общего улучшения настроений на глобальных рынках, так и отдельно от роста нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent с раннего утра закрепилась выше $46 за баррель и в настоящее время торгуется около $46,4. При этом нефтяные котировки получают поддержку не только от глобального аппетита к риску, но и из-за геополитических рисков, связанных с недавней атакой йеменских хуситов на один из нефтяных объектов компании Saudi Aramco. Нельзя исключать, что в самое ближайшее время пара "доллар-рубль" протестирует отметку в 75,5 руб.$1 и российская валюта обновит максимум с 18 сентября (когда пара в последний раз опускалась ниже 75 руб./$1). Однако достигнутые уровни выглядят скорее локальным пиком для отечественной валюты, и после их прохождения можно будет ожидать коррекцию в рубле. Так, позитив в отношении глобальной вакцинации пока по-прежнему ничем не подтвержден и может быстро сойти на нет (как уже не раз бывало за последнее время); геополитический фактор, заложенный в рост цен на нефть, в ближайшее время также может себя исчерпать; кроме того, основной процесс конвертации валютной выручки для уплаты налогов на внутреннем рынке завершится уже к завтрашнему дню", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Бывшая глава ФРС США Джанет Йеллен, известная сторонница мягкой и проактивной монетарной политики, является кандидатурой Байдена на должность главы Министерства финансов США, что очень позитивно воспринято рынками. На этом фоне на рынках преобладает оптимизм, а пара "доллар-рубль" в очередной раз пробила мощную поддержку на уровне 76 руб./$1 и опускалась до 75,7 руб./$1, котировки Brent закрепились выше $46 за баррель. Сегодня экспортеры, вероятно, продолжат продавать валюту в больших объемах. На этом фоне рубль может приблизиться к 75 за доллар, но по итогам дня скорее закрепится около 75,5 руб./$1. В центре внимания будет индекс потребительской уверенности в США за ноябрь от Conference Board, который может оказаться неплохим, что поддержит рынки", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Нефть продолжает дорожать во вторник днем, хотя и немного более медленными темпами, чем в первой половине дня, на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,83% - до $46,44 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,5% - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,02% - до $43,5 за баррель. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 1,5% - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.

Банк России во вторник, 24 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 484,9 млрд рублей (при лимите 1,85 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 ноября, банки разместили 1,607 трлн рублей (при лимите 1,76 трлн рублей) также в среднем по ставке 4,23% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,56% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 3 б.п. - до 4,73% и 4,78% годовых соответственно.