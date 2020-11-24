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24 ноября 2020 года 12:36

Достигнутые уровни выглядят, скорее, локальным пиком для рубля - "Велес Капитал"

Достигнутые уровни выглядят, скорее, локальным пиком для рубля, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

Аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко не исключает, что в самое ближайшее время пара доллар/рубль протестирует отметку в 75,5 руб./$1, и российская валюта обновит максимум с 18 сентября (когда курс в последний раз опускался ниже 75 руб.).

"Однако достигнутые уровни выглядят, скорее, локальным пиком для отечественной валюты, и после их прохождения можно будет ожидать коррекцию в рубле. Так, позитив в отношении глобальной вакцинации пока по-прежнему ничем не подтвержден и может быстро сойти на нет (как уже не раз бывало за последнее время); геополитический фактор, заложенный в рост цен на нефть, в ближайшее время также может себя исчерпать; кроме того, основной процесс конвертации валютной выручки для уплаты налогов на внутреннем рынке завершится уже к завтрашнему дню", - отмечает эксперт.

Валюты EM во вторник преимущественно продолжали укрепляться к доллару. В плюсе торговалась даже турецкая лира после очередной волны ослабления накануне. Российский рубль прибавлял порядка 0,5% к доллару после первого часа торгов и чуть меньше к евро из-за укрепления европейской валюты на глобальном рынке. Как и накануне, рубль уже с утра преодолел отметку в 76 по доллару. "Российская валюта по-прежнему черпает поддержку как от общего улучшения настроений на глобальных рынках, так и отдельно от роста нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent с раннего утра закрепилась выше 46 долл. за баррель и в настоящее время торгуется на уровне 46,5 долл. При этом нефтяные котировки получают поддержку не только от глобального аппетита к риску, но и из-за геополитических рисков, связанных с недавней атакой йеменских хуситов на один из нефтеобъектов компании Saudi Aramco", - пишет Кравченко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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